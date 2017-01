„London Beat” şi Loona vor să revină la Constanţa

Evenimentele prilejuite, în fiecare an, de Zilele Constanţei şi organizate de Primăria şi Consiliul Local Municipal, reuşesc mereu să scoată constănţenii din case şi să le ofere momente de distracţie maximă. În acest an, scena pe care au loc concertele, în perioada 21 - 24 mai, este amenajată în parcarea de la Poarta 1 Port.

Seria show-urilor a fost deschisă chiar pe 21 mai, la ora 20.00, cu un spectacol susţinut de ansamblul comunităţii turceşti, care a prezentat dansuri specifice acestei etnii. Printre cele mai mari surprize ale serii de miercuri s-au numărat recitalurile de excepţie ale unor artişti de renume mondial, care au prezentat publicului constănţean hituri care au făcut furori, de-a lungul timpului, în topurile internaţionale. Duetul mixt „Ottawan” a urcat pe scenă în aplauzele publicului numeros, prezent în zona Poarta 1 Port, melodii precum „D.I.S.C.O.” şi „Hands up (Give Me Your Heart)”, fiind cîntate de o parte şi de alta a scenei. Esther de Bijl şi Robert Walker, cei doi membri ai grupului, au reuşit, în doar cîteva minute, să facă audienţa să danseze şi să cînte alături de ei. „Nu sîntem pentru prima dată în România, însă sîntem pentru prima dată la Constanţa. Am fost încîntaţi să vedem că şi publicul tînăr ne-a ştiut piesele şi a cîntat alături de noi. Ne-am dori să revenim aici, pentru că ne-am simţit foarte bine! Am fi vrut să mai stăm aici, dar vom pleca mîine dimineaţă (n.r. joi dimineaţă), pentru că avem de susţinut cîteva concerte în Rusia”, a declarat Robert Walker, component al grupului „Ottawan”.

Dintre cele mai frumoase momente pregătite de organizatori publicului a făcut parte un superb foc de artificii, care a luminat portul timp de cîteva minute şi i-a impresionat pe cei prezenţi. Programul a continuat cu faimoasa cîntăreaţă Loona, care a fost întîmpinată de public cu urale şi aplauze entuziaste. Alături de dansatorii săi, frumoasa blondă care arată la fel de bine ca în urmă cu zece ani, cînd a lansat megahitul „Donde vas”, a făcut ca zeci de inimi să bată mai repede, paşii de dans fiind îmbinaţi perfect cu muzica. Constănţenii au fost extrem de receptivi la melodiile Loonei, astfel că piese precum „Bailando” sau „Hijo de la luna” au fost primite cu ropote de aplauze şi urale. Loona a afişat o ţinută sexy, hainele mulate şi strasurile fiind esenţiale în costumaţia sa, iar show-ul artistei a fost „condimentat” de cei patru dansatori ai săi, două fete şi doi băieţi, care au oferit o reprezentaţie extraordinară, aşa cum numai cei care au muzica latino „în sînge” o pot face. „Am mai fost în România, dar la Constanţa niciodată. Mi-a plăcut foarte mult să vin să cînt aici, în primul rînd pentru că am remarcat cîteva locuri foarte frumoase, lacul, plaja… Constanţa este un oraş foarte frumos. În plus, publicul a fost extraordinar, s-a descurcat minunat, chiar dacă nu a ştiut toate piesele, mi-a dat sentimentul că se bucură şi că îi place ceea ce vede”, a mărturisit Loona.

Prima seară a fost încheiată de renumita trupă „London Beat”, care a reuşit un spectacol de senzaţie, în ciuda faptului că piesele sale făceau furori în anii ‘80. Piesa „I\'ve been thinking about you” a reprezentat punctul culminant al recitalului, fiind interpretată chiar de două ori. Publicul a fost extrem de entuziast şi şi-a amintit de melodiile celor de la „London Beat”, cîntînd alături de cei trei artişti aproape toate piesele. „Mi-a plăcut foarte mult aici, la Constanţa. Publicul a fost entuziast, minunat aş putea spune. Ne-am dori să revenim în România, pot spune că iubesc această ţară”, a declarat Miles, unul dintre componenţii trupei „London Beat”.

Spectacolele prilejuite de Zilele Constanţei vor continua pînă sîmbătă seară, cînd pe scena amplasată în Poarta 1 va concerta celebra Bonnie Tyler.