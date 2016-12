Londra cheltuie două milioane de lire pe... poliția internetului

Spaima radicalizării online și organizării de atentate prin intermediul rețelelor de socializare a sporit dorința autorităților din întreaga lume de a avea un control cât mai mare asupra internetului, motiv de nemulțumire pentru oamenii de rând, tot mai spionați sub pretextul asigurării securității lor. ”Avem activiști care au fost reținuți pentru că au spus că ar face ceva anume, nu pentru că au și făcut respectiva chestie, și aceasta este o tendință îngrijorătoare”, avertizează Annie Machon, un fost agent MI5, într-un interviu acordat Russia Today. Scotland Yard înființează o unitate specială, care se ocupă de monitorizarea internetului în Marea Britanie. Programul va costa două milioane de lire și se va baza pe serviciile a cinci detectivi, dar și pe o armată de voluntari în căutare avidă de amenințări online.

Russia Today: Două milioane de lire investiți în poliția internetului. Ar putea fi mai bine folosiți acești bani?

Annie Machon: Bineînțeles, banii ar fi mai bine folosiți în altă parte. Marea Britanie are o foarte lungă și nobilă tradiție în satira politică, în libertatea de expresie. Oamenii se iau de politicieni și dezbat tot felul de subiecte politice, sociale și aceste dezbateri duc la o democrație sănătoasă. Există deja îngrijorări că serviciile secrete vor monitoriza în masă comunicarea online și asta aruncă o umbră asupra libertății de exprimare. Oamenii încep să se gândească dacă să mai scrie ce gândesc pe internet sau se pot trezi cu probleme. Sub pretextul identificării și contracarării eventualelor amenințări teroriste în mediul virtual, poliția face un pas periculos spre totalitarism. Odată ce oamenii își pierd încrederea că se pot exprima liber, fără teama de a suporta consecințe legale, încetează să mai emită opinii valoroase și democrația moare.

R.T.: Această poliție a internetului apare după valul de atentate care a lovit Europa și care a făcut ca oamenii să nu se mai simtă în siguranță pe străzi. Nu ar fi fost mai eficient dacă întreaga atenție și investiție de fonduri s-ar fi îndreptat spre securizarea străzilor, orașelor?

A.M.: Cred că trebuie acordată atenție identificării persoanelor care vor să își rănească semenii, în special acelor așa-numiți lupi singuratici care au apărut în Europa. Spun de ani de zile că, decât o supraveghere în masă a populației, mai bine am face totul pentru a opri comiterea atacurilor, adică ceea ce ar trebui de fapt să facă poliția și serviciile inteligente în mod obișnuit. Să aplice o supraveghere țintită, folosind o serie de tehnici speciale de investigare online, supraveghere mobilă, dar și informații obținute direct de la oameni, chestii de genul ăsta. Prin spionarea în masă a internetului, de fapt, pierzi orice informație valoroasă, pentru că lumea începe să se ferească să mai comunice lucruri importante online.

R.T.: Comandantul poliției metropolitane a avertizat recent că un atac terorist major în Marea Britanie este doar o chestiune de timp. Ce ar trebui făcut pentru a preveni atacurile?

A.M.: Dacă oamenii simt că sunt supravegheați pe Twitter, Skype sau Facebook, atunci devin foarte atenți la ce vorbesc online și la persoanele cu care comunică în spațiul virtual. Inițiativa înființării poliției internetului este lăudabilă, dar vânarea posibililor atacatori bazată doar pe afirmațiile online ale acestora nu este de bună calitate. Am avut dovada în 2011, la nunta prințului William cu Kate Middleton, când poliția a reținut 24 de ore un individ numai pentru că spusese cuiva online că va demonstra împotriva nunții pe motiv că nu este de acord cu monarhia și republicanii. Era un profesor universitar pe care l-am reținut preventiv 24 de ore, din cauza afirmației făcute de el pe Facebook. Am avut și activiști reținuți preventiv pentru simplul motiv că au spus ce și-ar dori să facă, fără să materializeze vreodată intențiile lor. Asta îngrijorează pe toată lumea, iar comunicarea online va avea de suferit din cauza poliției internetului.