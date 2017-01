Loona s-ar întoarce „oricînd în România cu cea mai mare plăcere”

Marie-Jose van der Kolk, alias Loona, s-a născut în Olanda, pe 16 septembrie 1973. Primul său single a fost lansat în 1995 şi s-a intitulat „Life Is Just A Game”, melodie care a ajuns pe primele locuri în topurile din Germania. Printre cîntecele de succes ale artistei s-au numărat „Hijo de la Lona” şi „Donde vas”.

Interpreta s-a aflat, de curînd, la Constanţa, unde a susţinut un concert în cadrul „Zilelor oraşului”, prilej cu care a acordat un interviu, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”.

Reporter: Ce părere aveţi despre publicul din Constanţa?

Loona: Am mai fost în România, dar sînt pentru prima dată la Constanţa. Mi-a plăcut foarte mult aici, în primul rînd, pentru că scena a fost amplasată într-un loc foarte frumos (n.r. Poarta 1 Port), iar în al doilea rînd, pentru că publicul a cîntat majoritatea pieselor alături de mine, s-a descurcat foarte bine! Chiar dacă nu au ştiut toate piesele mele, toţi cei prezenţi mi-au dat sentimentul că se bucură de concertul pe care l-am susţinut. În plus, au cîntat alături de mine cîntecele pe care le ştiau, am avut un sentiment extraordinar!

Rep: Aţi reuşit să vizitaţi Constanţa?

L: Am reuşit să văd oraşul, dar nu foarte mult, nu aşa cum mi-aş fi dorit! Am văzut coasta, lacul, Constanţa este un oraş foarte frumos! Din păcate, nu pot sta foarte mult în România, în Constanţa, deşi mi-aş fi dorit să am timp să vizitez aceste locuri minunate.

Rep: V-aţi dori să reveniţi în oraşul de la malul mării?

L: Da, mi-aş dori foarte mult să revin aici. România este o ţară unde m-aş întoarce oricînd, cu cea mai mare plăcere. În primul rînd, pentru că am cunoscut foarte mulţi români, iar în al doilea rînd, pentru că publicul de aici este foarte cald şi interesat de artişti, lucru care, pentru mine, este extraordinar!

Rep: Care este secretul frumuseţii dvs.?

L: Puţin machiaj şi mult antrenament alături de dansatorii mei.

Rep: Aveţi un mesaj pentru publicul de la Constanţa?

L: Să fie la fel de deschis şi să dea şi altor artişti sentimentul pe care l-am avut eu cînd am fost pe scenă şi a fost alături de mine!