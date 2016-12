Lopetegui l-ar putea înlocui pe Ancelotti, la Real Madrid

Carlo Ancelotti nu și-a prelungit deocamdată contractul cu Real Madrid, tehnicianul italian declarând că, și dacă nu o va face, acest lucru nu-l deranjează. Conducerea formației de pe „Santiago Bernabeu” este cu ochii pe Julen Lopetegui, antrenorul care a făcut minuni pe banca lui Porto în acest sezon și care e văzut ca posibil înlocuitor al italianului. „Nu mă grăbesc. Mai am un an de contract ca să vedem dacă vom prelungi sau nu. Am discutat să ne așezăm să semnăm, dar nu am stabilit concret o zi când vom face asta. Dacă cei de la club nu mă cheamă astăzi să semnăm, poate mă cheamă în septembrie. Sau poate nu mă cheamă deloc”, a spus tehnicianul a cărui înțelegere cu Real expiră în 2016. Oferta de a rămâne încă un an la Madrid depinde de ceea ce va realiza în acest final de sezon Carlo Ancelotti. În urmă cu puțin mai mult de o lună, Florentino Perez declara că Ancelotti va rămâne cu siguranță pe banca Realului până la finalul acestui sezon. Continuitatea depinde de cucerirea unui titlu, prioritate având cel continental.

Cotidianul iberic „AS” scrie că, în așteptarea finalului sezonului, conducătorii de pe „Santiago Bernabeu“ au identificat posibilul înlocuitor al lui Ancelotti și sunt cu ochii pe Julen Lopetegui, antrenorul care a făcut minuni în UEFA Champions League cu FC Porto, în acest sezon. Lopetegui cunoaște bine clubul, pentru că a fost tehnician al formației secunde a Realului în sezonul 2008-2009, apoi șef al departamentului de scouting. În plus, îi cunoaște bine pe tinerii de la Real, Isco sau Illarramendi, pe care i-a condus de pe banca tehnică spre titlurile continentale, ca selecționer al echipelor Spaniei sub 19 și sub 21 de ani. În afara lui Lopetegui, pe lista cu posibili înlocuitori ai lui Ancelotti se mai află Zidane, Michel, Low, Klopp și Rafa Benitez.