Lora intră în „revizie” la început de an

Cântăreața Lora a avut o noapte agitată de Revelion, la fel ca majoritatea colegelor de breaslă iar perioada sărbătorilor a fost, în general, una solicitantă pentru ea. Acum, blondina se resimte și vrea să-și recapete buna funcționare a organismului. „M-a durut stomacul. Am mâncat când am plecat de acasă, dar am fost şi mult pe drum, în maşină. Luna ianuarie va fi o perioadă în care voi avea mai multă grijă de mine. Urmează o serie de analize şi de tratamente de care până acum nu am avut timp. Nu am avut timp nici măcar să mă gândesc la ce aşteptări am pentru 2015. Vreau să-mi construiesc o casă pentru mine şi familia mea şi aş vrea să investesc banii pe care îi câştig într-o afacere, ca să iau o pauză în cazul în care apare un prinţ şi vreau să fac un copil”, a mărturisit Lora.

Anul 2014 a fost unul destul de încărcat pentru solistă. Pe lângă concertele pe care le-a onorat, ea a trecut printr-o perioadă dificilă în plan sentimental. Artista a divorţat la notar la mijlocul lunii octombrie, punând punct mariajului de doi ani cu actorul Dan Badea. Gurile rele au vorbit imediat după despărţire că motivul ruputurii ar fi fost infidelitatea artistei, care ar fi început o relaţie cu tour-managerul ei Ionuţ Ghenu, fostul iubit al Doiniţei Oancea. Deşi cei doi petrec foarte mult timp împreună, artista a infirmat zvonurile potrivit cărora întrea ea şi Ghenu ar fi ceva mai mult decât o relaţie profesională.