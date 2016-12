Lord of the Dance a uimit din nou românii

Dansatorii de la Lord of the Dance le-au dovedit încă o dată românilor de ce show-ul lor este numit „o minune a lumii moderne“. Vineri au avut loc, la Bucureşti, cele două reprezentaţii susţinute de elevii coregrafului irlandez Michael Flatley - trupa Lord of the Dance. Mii de spectatori au putut vedea şi aplauda spectacolul ce este numit „o minune a lumii moderne”. Cei aproape 40 de dansatori au prezentat un spectacol perfect pe scena Sălii Palatului, cu acelaşi personaj legendar, Lord of the Dance, care s-a luptat pentru dragoste şi onoare, pe altă muzică decât cea de la spectacolele anilor trecuţi. Muzica realizată de compozitorul irlandez Ronan Hardiman a fost combinată cu câteva pasaje explozive de rock, făcând ca show-ul să fie şi mai atractiv pentru cei aflaţi în sală.

Irlandezii de la Lord of the Dance au fost prezenţi o singură dată la Constanţa, în octombrie 2012, unde au susţinut un show spectaculos la Sala Sporturilor.