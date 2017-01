Lord of the Dance aduce „Dangerous Games” în România

„Dangerous Games” este cel mai recent spectacol al trupei irlandeze Lord of the Dance, produs de Michael Flatley, care va fi prezentat publicului din România pe 6 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti. Preţurile biletelor pentru spectacolul din 6 octombrie sunt următoarele: 350 de lei (categoria VIP), 300 de lei (categoria 1), 250 de lei (categoria 2), 200 de lei (categoria 3), 150 de lei (categoria 4) şi 100 de lei (categoria 5). Biletele pot fi achiziţionate de la Sala Palatului, Palatul Naţional al Copiilor şi staţia de metrou Unirii 1, dar şi online, pe biletoo.ro, bilet.ro, blt.ro, bilete.ro, myticket.ro, eventim.ro, ticketstore.ro, ticketnet.ro şi salapalatului.ro.

Ani de-a rândul, trupa Lord of the Dance a umplut sălile de spectacole şi din cele mai mari oraşe ale României, publicul fiind extrem de curios şi încântat să îi vadă în acţiune pe magicienii dansului irlandez. „Dangerous Games” este cel mai recent spectacol marca Lord of the Dance, creatorul său - Michael Flatley - venind cu o abordare pe cât de nouă, pe atât de neaşteptată. Pe lângă spectacolul impresionant creat de zecile de dansatori - campioni mondiali la dans -, spectatorii se vor mai putea bucura şi de efecte vizuale, jocuri de lumini şi laser. Ceea ce până nu demult ţinea doar de domeniul filmelor SF, în prezent, face parte integrantă din spectacolul irlandezilor: spectacolului i-au fost adăugate şi proiecţii holografice 3D, un sistem care combină iluziile optice cu tehnologiile de ultim moment, pentru a crea iluzii optice tridimensionale, oferind spectatorilor o experienţă unică.