„Lord of the Dance”, de la fantastic la... incredibil

Săptămâna a debutat cum nu se putea mai spectaculos la Constanța, cu noul show al prestigioasei trupe de dansuri irlandeze „Lord of the Dance” a lui Michael Flatley. Spectacolul a avut loc luni seară, la Sala Sporturilor, și, în ciuda prețurilor piperate ale biletelor (între 100 și 350 de lei), constănțenii au venit în număr mare și au umplut sala. Irlandezii au mai fost la Constanța și în 2012, cu spectacolul autentic „Lord of the Dance”, tot la început de octombrie. Totuși, diferența dintre cele două spectacole este ca o comparație între dimensiunea 2D și cea 3D.

HIPNOTIZANT Holograme, proiecții pe un ecran uriaș, dar și numeroase efecte vizuale obținute prin tehnologii avansate au fost elementele care au dus spectacolul la un alt nivel, ștacheta fiind deja la cea mai înaltă poziție posibilă în materie de show live. Orologiul din debutul spectacolului a anunțat ceea ce practic publicul era conștient că o să urmeze, adică unul dintre cele mai bune spectacole susținute vreodată la Constanța. Fundamentul și firul acțiunii sunt practic neschimbate, cu aceeași bătălie dintre bine și rău, cu aceeași poveste clasică de dragoste în lumea plină de tentații și pericole în care cei nevinovați ajung în bucluc și bineînțeles... cu triumful lordului dansului, acest „Făt-Frumos” irlandez și blond care se mișcă și arată impecabil. Dragostea și lupta, suferința și fericirea, ispita și magia - toate se manifestă în pași preciși de dans, cu costume imaculate sau strălucitoare și în cadre idilice sau științifico-fantastice proiectate pe led-uri.

AU RUINAT O BIJUTERIE DE SPECTACOL CU APLAUZE Lipsa de educație și de bun-simț elementar a interferat, din păcate, în mod cât se poate de direct cu desfășurarea scenică. Setea constantă și inexplicabilă de a aplauda momentele legate de dans s-a manifestat în sală cu ciclicitate elvețiană pe parcursul celor două ceasuri de spectacol. Unii spectatori pur și simplu nu au înțeles că multe dintre numerele de dans relaționează prin conexiune și că pe scenă se derulează un întreg „film” cu personaje și acțiune. Aplauzele au răsunat - uneori haotic și deseori organizat - fără nicio logică, la începutul numerelor de dans, la jumătatea lor, în momentele culminante și mai ales pe finalul lor, dar cu secunde înainte de se termina un simplu „episod”. Structura clasică a spectacolului și însuși limbajul corporal al dansatorilor anticipează cu precizie momentul în care își pot face loc aplauzele, însă aceste semnale elementare au fost încălcate cu avânt de dorința de a se aplauda constant. Sesizând tendința publicului, artiștii au adaptat show-ul și au executat dansul de final pe cântecul original „Lord of the Dance” în trei părți, cu pauze speciale pentru a satisface pofta de aplauze a celor din sală.

FLATLEY A FOST PE SCENĂ! Surpriza de final a spectacolului a fost una copleșitoare. Însuși creatorul conceptului și trupei „Lord of the Dance”, Michael Flatley, s-a arătat publicului și a executat perfect trei tipuri diferite de step, în stilul care l-a dus în Cartea Recordurilor în 1989, când a fost declarat cel mai rapid dansator din lume, cu 28 de pași pe secundă. Trei ipostaze holografice supradimensionate cu Michael Flatley au dansat câteva minute în fața publicului fascinat. Această înregistrare este cadoul oferit de Michael Flatley spectatorilor din întreaga lume în cadrul turneului „Dangerous Games”, ultimul pe care marele artist îl manageriază.

