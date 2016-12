„Lord of the Dance” va încinge Sala Sporturilor

Cei mai apreciați dansatori irlandezi, care au uimit lumea întreagă prin spectaculozitate, se întorc la început de octombrie la Constanța! Celebra formație „Lord of the Dance“ revine în România cu noul spectacol „Dangerous Games”. Evenimentul este programat pe 5 octombrie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor, și propune publicului momente coregrafice create de zeci de dansatori - campioni mondiali la dans, efecte vizuale, jocuri de lumini și laser. Biletele se găsesc în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, magazinele Flanco, Domo, Vodafone și Orange, la prețuri în funcție de categorie: IV - 100 lei, III - 150 lei, II - 200 lei, I - 250 lei și VIP - 300 lei. A doua zi, pe 6 octombrie, de la aceeași oră 19.00, dansatorii irlandezi vor susține spectacolul „Dangerous Games” pe scena Sălii Palatului din București.

ÎN PAS CU MODERNITATEA Ceea ce până nu demult ținea doar de domeniul filmelor SF, astăzi, face parte integrantă din spectacolul irlandezilor: grandiosului spectacol i-au fost adăugate și proiecții holografice 3D, un sistem ce combină tehnologiile de ultim moment pentru a crea iluzii optice tridimensionale, oferind spectatorilor o experiență unică.

RETRAGEREA UNUI IDOL Dansatorul şi coregraful Michael Flatley este în spatele conceptului spectacolelor irlandeze „Lord of the Dance”, pe care l-a creat în 1996, colaborând cu celebrul compozitor Ronan Hardiman. Flatley a fost declarat cel mai rapid dansator de step și a intrat în Cartea Recordurilor cu performanţa de 35 de paşi pe secundă. Idolul dansatorilor irlandezi a anunțat că se va retrage din activitate la sfârşitul acestui an. În vârstă de 57 de ani, Michael Flatley va avea o apariţie specială în spectacolul „Lord of the Dance: Dangerous Games” şi va debuta astfel pe Broadway, pe scena de la Lyric Theater din New York. Spectacolul respectiv va fi jucat din 7 noiembrie până pe 3 ianuarie. Prin acea reprezentaţie, Michael Flatley se va retrage din activitate. Potrivit revistei ”Forbes”, averea sa a fost estimată în acest an la 299 milioane de dolari.