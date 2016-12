Loredana a lansat volumul „Sexting\"

Volumul „Sexting\", semnat de Loredana, a fost lansat oficial vineri, la Librăria Diverta din Bucureşti, cîntăreaţa descriindu-l drept „o carte feminină, scrisă de o femeie cu gîndul la alte femei\". Loredana, una dintre cele mai cunoscute vedete autohtone, atît pentru cariera sa în muzică, dar şi pentru poveştile ei de viaţă, se prezintă fanilor, în volumul „Sexting\", publicat de Editura Coreus, drept o femeie puternică, surprinzătoare, dar, în acelaşi timp, fragilă şi sensibilă.

„Sexting\", noul trend în conversaţii despre sex, reprezintă combinaţia cuvintelor „sex\" şi „texting\". În carte, Loredana are curajul să vorbească fără pudoare despre gîndurile, dorinţele, plăcerile, slăbiciunile şi intimitatea ei. „Cartea nu este un roman, nu este o carte de aventuri, este pur şi simplu o colecţie de gînduri, eseuri, întîmplări\", a declarat aceasta, la lansare. „Cred că am găsit liantul între toate aceste poveşti şi aceste eseuri prin titlul cărţii, care poate părea puţin şocant, oricum, este neobişnuit, pentru că este un cuvînt nou - sexting. Practic, există de mult acest obicei, dar nu avea o denumire. Cred că sexting-ul va fi din ce în ce mai folosit şi mai cunoscut, pentru că suplineşte dragostea la distanţă\", a mai declarat artista.

Cartea, disponibilă în librării, la preţul de 35 de lei, include articole care au fost publicate în revistele The One şi Apropo, dar şi o parte din monologurile Loredanei din emisiunea „Miss Lori\", găzduită de postul de televiziune Acasă. Cartea are capitole cu titluri precum „Life\", „Sex & Love\", „Stil\" şi „Travel\". Fiecare capitol cuprinde o serie de texte despre oameni, dragoste, sex, modă, viaţa mondenă şi bărbaţi.