Loredana are un look masculin

Loredana Groza este considerată o adevărată divă a scenei muzicale din ţara noastră. De-a lungul anilor, marea artistă a scos hit după hit şi şi-a cucerit publicul cu transformările ei incredibile de look. Precum un cameleon, Loredana Groza a reuşit cu brio să se transforme, din punct de vedere fizic, în orice personaj şi-a dorit, în funcţie de ceea ce dorea să transmită fanilor săi. Cea mai recentă schimbare este pentru noul său videoclip „Risipitor”. Seducătoarea vedetă a adoptat un look mai... masculin, care o prinde de minune. Îmbrăcată bărbăteşte, artista are o atitudine de... macho, transformarea fiind una foarte reuşită şi pe placul numeroşilor ei admiratori, care au felicitat-o pentru modul în care reuşeşte să fie, de fiecare dată, alta.