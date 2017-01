Loredana cîntă în scopuri caritabile

Loredana Groza va concerta, pe data de 27 octombrie, în cadrul „Halloween Charity Ball”, singurul eveniment caritabil care utilizează peste 90 la sută din fonduri pentru programele dedicate şcolarizării copiilor proveniţi din familiile sărace. Diva susţine cauza promovată de Leslie Hawke, mama cunoscutului actor Ethan Hawke, prin fundaţia OvidiuRom.

Loredana Groza, vedeta care întruchipează tipul complex al artistului modern de succes, va fi şi gazda ediţiei din acest an a balului de Halloween, organizat la Palatul Parlamentului şi ca în fiecare an, va deschide After Party-ul de la ora 23:00. Mereu dornică de a se implica în acţiuni caritabile, Loredana mărturiseşte că se simte onorată de invitaţia de a prezenta şi cînta în cadrul balului de caritate: „Sînt fericită şi onorată de faptul că prezenţa mea în cadrul acestui bal caritabil devine, deja, tradiţie. Leslie Hawke şi cu mine sîntem de la început împreună pe acest drum şi am încercat mereu să dau o mînă de ajutor. Pentru mine, cea mai frumoasă răsplată este zîmbetul unui copil, care este fericit datorită acestor programe şi îmi doresc ca, anul acesta, să depăşim recordul de anul trecut şi să reuşim să strîngem cît mai mulţi bani pentru cei care au atîta nevoie. Sînt foarte mulţi copii care au nevoie de educaţie, pentru a-şi depăşi condiţia. Iar faptul că a fost nevoie ca cineva din afara ţării să pornească o acţiune atît de necesară spune foarte multe despre pasivitatea românilor. Acesta este un alt motiv pentru care vreau ca, prin aceste acţiuni, să deschidă şi alţi oameni ochii, să devină mai sensibili şi să le pese cu adevărat de ce se întîmplă în jurul lor. Exerciţiul de a dărui este unul pe care ar trebui să îl facem în fiecare zi”.

La acelaşi eveniment va mai antrena atmosfera şi Maria Radu, o prezenţă fermecătoare, cu o bogată experienţă live dobîndită alături de trupe precum „Timpuri Noi”, „Direcţia 5”, „Van Noizz” sau „Vank”. Intrarea la After Party se va face pe bază de donaţie.