Loredana Groza vorbește despre... sentimente într-o carte biografică

„Sentimente”. Acesta este numele cărții pe care Loredana Groza o va lansa imediat după concertul pe care îl va susține pe 26 noiembrie la Sala Palatului. „Sentimente” este, conform descrierii făcute de editura Curtea Veche, „o privire intimă și foarte emoționantă în familia și copilăria artistei cu cea mai spectaculoasă carieră în muzica românească, Loredana. La 30 de ani de la câștigarea marelui trofeu la Festivalul de la Mamaia, familia și prietenii apropiați ai Loredanei povestesc în premieră absolută cum se vedeau din perspectiva lor întâmplările prin care trecea, pe atunci, cea mai tânără câștigătoare la marile concursuri de talente din muzica românească”. Cei care doresc să aibă o carte cu autograf de la Loredana pot face precomenzi, până pe 24 noiembrie, pe site-ul editurii Curtea Veche.

Cartea este construită ca o conversație în familie într-o după-amiază de weekend. Spre exemplificare, iată o întâmplare relatată de mama Loredanei, Leonida Groza: „După „Steaua fără nume“, ne-a venit rândul să ne luăm televizor color. Până atunci, ne uitaserăm la concursurile cu ea la unul alb-negru. Pe vremea aceea, te înscriai pe o listă la magazin și așteptai să sosească de la Chișinău televizoarele color. Am stat la rând, dar nu am apucat din cele de la Chișinău. Ne-a părut rău, dar mai erau unele Toshiba, ne-au zis că sunt bune și că, dacă tot am așteptat la rând, să ne cumpărăm Toshiba. Nu știam atunci nimic despre branduri, nu aveam cultura asta. Nu mai țin minte dacă ni l-au livrat chiar atunci, dar când Lori a mers la Festivalul de la Mamaia, aveam televizor color, o mare realizare în acele vremuri”.

Tatăl Loredanei, Vasile Groza, este cunoscut mai ales ca autor al unor cărți pentru copii.

