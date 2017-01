Loredana, în dublă ipostază: interpretă şi actriţă

Loredana îşi va lansa astăzi, în cadrul unei cunoscute emisiuni de televiziune, videoclipul piesei „Şatra în asfinţit”, melodie care este şi genericul unui serial de televiziune. Loredana va veni în emisiune alături de Connect-R, dar şi cu cei doi protagonişti ai serialului, Denis Ştefan şi Andreea Pătraşcu. Piesa „Şatra în asfinţit” este compusă de Eugen Doga şi este remixată de Loredana, pe versuri de Florin Busuioc, Loredana şi Connect-R.

În plus, Loredana se va afla în dublă ipostază: de cîntăreaţă, dar şi de actriţă, artista urmînd să o interpreteze pe Rodia, o femeie pasională, care nu duce o viaţă uşoară. „Rodia este un personaj care m-a cucerit încă de la început, mi-a plăcut numele şi mi-a plăcut că are o istorie foarte interesantă. Are un suflet bun, e foarte miloasă şi rezonează cu problemele celor mai slabi şi mai neajutoraţi\", a declarat Loredana.

În ceea ce priveşte muzica serialului, Loredana a spus că a remixat cîntece din filmul „Şatra”. „Am luat cîntecele lui Eugen Doga din Şatra, le-am remixat într-o formulă contemporană, am pus un pasaj de rap, orchestraţia este foarte groovy şi dansabilă. Am înregistrat piesele împreună cu orchestra mea, Agurida. Vreau ca toată muzica să aibă amprenta pasiunii şi a iubirii, să reuşesc să exprim, într-un fel cît mai potrivit, atmosfera şi personajele din serial. Ele m-au inspirat şi m-au dus spre această abordare\", a precizat artista.