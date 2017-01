Loredana s-a relaxat pe plajă, la Miami

Loredana, artista care este supranumită „Madonna a României”, a preferat, în această iarnă, să se relaxeze pe plajă, dar nu oriunde, ci în Miami. Artista a plecat în Statele Unite ale Americii imediat după ce a lansat pe piaţă albumul „Made in Romanie”, fiind însoţită de fetiţa şi de soţul ei. Miami este locul preferat al Loredanei de a-şi petrece vacanţele, pentru că este singura destinaţie unde are, în acelaşi timp, şi plajă, şi oraş cosmopolit. „Nu este pentru prima oară cînd mă duc în concediu la Miami şi m-am întors şi anul acesta, pentru că o consider cea mai frumoasă plajă din lume. Acolo poţi combina cel mai uşor statul la plajă cu palpitanta viaţă urbană”, a declarat artista.

Dar Loredana nu s-a mulţumit cu plaja din Miami, astfel că, după doar cîteva zile de relaxare, împreună cu familia ei, diva a plecat la New York, unde a compus, alături de prietenii ei muzicieni, piesa care urmează să fie inclusă în genericul de final al filmului „Fire and Ice”, producţie în care joacă şi Loredana.

Cu toate că, în prezent, compune piese noi, Loredana speră ca albumul „Made in Romanie”, produs muzical inspirat din cultura rromilor, să se bucure de succes, mai ales că, potrivit artistei, albumul este unic pe piaţa din România din punctul de vedere al compoziţiei, aranjamentului, dar şi al modului de interpretare.