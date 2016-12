Loredana şi-a găsit un nou „iubit”, în vacanţă

Loredana a sărutat un... delfin, în timpul vacanţei petrecută în Emiratele Arabe Unite, un loc în care nu a mai fost niciodată şi unde s-a bucurat de o experienţă incredibilă, în mai puţin de o săptămână. Înainte de a intra în Dolphin Bay, antrenorii i-au explicat cum trebuie să se comporte cu mamiferele acvatice, de care Lori pare să se fi îndrăgostit pe loc.

Cu această ocazie, Loredana s-a bucurat împreună cu familia atât de magia deşertului, precum şi de vizitarea oraşelor Dubai şi Abu Dhabi. „Am plecat cu Andrei şi Elena (n.r. soţul şi, respectiv, fiica artistei) pentru o escapadă într-un loc în care nu am mai fost niciodată, am stat câteva zile în deşert, la trei ore şi jumătate de Dubai şi două ore de Abu Dhabi. Am văzut pentru prima oară dunele de nisip, pe care le vezi doar în filme, a fost o experienţă incredibilă, parcă eram într-un ocean de nisip, altă planetă, altă lume, parcă nu eram pe pământ, o linişte incredibilă şi o pace cum numai în asemenea loc poţi să găseşti. Nu am ratat ocazia să ne plimbăm cu cămilele, ne-am trezit dimineaţă, în zorii zilei şi am plecat în expediţie, Elenei i-a plăcut foarte mult”, a povestit vedeta.

Deşertul i-a plăcut cel mai mult Loredanei şi s-a întors din vacanţă cu multe amintiri foarte frumoase. „M-am întors cu mai multe amintiri şi cu lucruri deosebite, îmi pare rău că nu mi-am luat un covor persan fermecat, dar data viitoare, vreau să îmi achiziţionez şi o asemenea piesă. Cultura lor este extrem de preţioasă şi se reflectă în felul în care se îmbracă, mănâncă, în bijuteriile lor, în arta lor, lămpile arăbeşti şi toate obiectele de decor sunt fantastice”, a mai spus Loredana.