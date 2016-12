Actorul Lorenzo Lamas a devenit bunic, după ce fiica sa, Shayne Dahl Lamas, a născut o fetiţă, la sfârşitul săptămânii trecute. Fiica renumitului actor, câştigătoare a celei de-a 12-a ediţii a emisiunii The Bachelor, a născut primul ei copil, prin cezariană, la Hoag Memorial Hospital Presbyterian din oraşul californian Newport Beach, pe 11 noiembrie. Informaţia a fost confirmată de soţul starletei americane, Nik Richie. Bebeluşul se va numi Press Dahl Lamas-Richie. Shayne Dahl Lamas şi Nik Richie, proprietarul site-ului TheDirty.com, s-au căsătorit în 2010.

Lorenzo Lamas s-a născut pe 20 ianuarie 1958, în California şi s-a făcut remarcat în serialul de televiziune ”Falcon Crest”, difuzat în anii \'80. Rolurile care i-au adus celebritatea sunt cele din serialele ”Renegatul” şi ”Dragoste şi putere / The Bold and the Beautiful”.