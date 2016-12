Loretta Lynch, prima femeie de culoare, secretar al Justiției în SUA

Sanatul american a confirmat-o, joi, pe Loretta Lynch în fruntea Departamentului Justiției din SUA, ea devenind prima femeie de culoare care ocupă acest post. Loretta Lynch își va prelua noul post începând de luni, înlocuindu-l pe Eric Holder. Ea a așteptat confirmarea începând din noiembrie, când președintele Obama, el însuși absolvent de studii juridice la Harvard, a nominalizat-o în funcția de secretar al Justiției. Loretta Lynch își propune să amelioreze relațiile dintre Departamentul Justiției și Congres. Obama a salutat confirmarea Lorettei Lynch de către Senat și a precizat că reforma sistemului de justiție penală, combaterea atacurilor cibernetice și securitatea națională sunt priorități ale noului secretar al Justiției.

Loretta Lynch are 55 de ani și din 2010 a fost procuror federal în districtul new-yorkez Brooklyn, un post pe care l-a ocupat deja între 1999 și 2001, sub președinția lui Bill Clinton. Ea are experiență în drepturi civile și în dosare privind fraudele corporatiste. Absolventă de drept a prestigioasei Universități Harvard, Lynch și-a început cariera într-o firmă de avocatură din New York. Între 2002 și 2007, ea a fost consilier special al procurorului Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda.