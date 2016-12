„Losing My Mind”, primul clip al lui Şopârlă

Şopârlă, pe numele său adevărat Alexandru Salaman, cel care fonda la Constanţa, în anul 1997, alături de Hienă, trupa Animal X, a lansat, de curând, primul single solo, intitulat „Losing My Mind”. Din acest weekend, piesa fostului membru Animal X are şi videoclip, care poate fi urmărit şi pe internet.

La compoziţia piesei „Losing My Mind” au lucrat şi Shatyr, Oana Matache, Criss Yann şi Noni, iar de videoclip s-a ocupat Divizia de Film, regia fiind semnată de Mircea Ibadof.

Filmările pentru videoclip au durat patru zile, la Faur, în Capitală şi nu au fost lipsite de incidente. Este vorba despre un videoclip urban, ce conţine multe elemente din sporturile extreme: slackling, parkour, trial, monocycle, breakup, rezultat al faptului că Şopârlă a fost mereu apropiat de comunităţile underground şi a susţinut astfel de mişcări.

Şopârlă a revenit, de curând, în atenţia fanilor, în cadrul primului său concert solo. Evenimentul s-a desfăşurat luna trecută, la Divertiland Park de pe A1 Bucureşti-Piteşti km 13, din programul show-ului făcând parte şi un moment inedit: acesta a urcat din nou, pe aceeaşi scenă, alături de foştii săi colegi de la Animal X, la doi ani de la despărţirea de trupă. Solistul apare şi cu un look nou, despre care spune că îl reprezintă.

Referitor la revenirea sa pe scena muzicală, Şopârlă a declarat: „Piesa „Losing My Mind” mă reprezintă din toate punctele de vedere. Are atât o latură electro, cât şi un iz mai fresh, mai... radio-friendly. Din punct de vedere al textului, refrenul descrie foarte bine starea în care mă aflam atunci când am început lucrul la proiectul solo. Eram în căutarea vibe-ului, îmi pierdeam minţile şi, în sfârşit, am găsit drumul pe care vreau să merg mai departe”.