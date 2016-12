Lot omogen la FC Farul

Confruntată cu grave probleme financiare, FC Farul a început totuşi pregătirea cu un lot apropiat de cel folosit în sezonul trecut. Antrenorul Ion Barbu i-a pierdut pe Sipovici, căruia i-a expirat împrumutul de la Oţelul Galaţi, şi pe Lucian Dobre, care s-a despărţit de gruparea de pe litoral, însă este convins că jucătorii pe care-i are la dispoziţie pot face faţă în viitorul sezon al Ligii a II-a. “Va fi un campionat dur, o luptă crâncenă pentru evitarea retrogradării, pentru că se schimbă sistemul competiţional şi vor merge în Liga a III-a şase echipe. Totul este posibil în Seria I, pentru că nu sunt diferenţe mari de valoare între echipe. Avem un lot bun, care sper să devină foarte bun după perioada de pregătire. Am reuşit să aducem un atacant de la FC Botoşani, Marius Matei, care a semnat deja cu FC Farul, a revenit la echipă şi Valentin Sandu, dar am oprit şi câţiva tineri de perspectivă, Ghenciu, Sescioreanu, Dani Popa şi Tiron. Avem avantajul că lotul este omogen, chiar dacă este posibil să mai aducem câţiva jucători”, a spus Ion Barbu. Tehnicianul constănţean este mulţumit de felul în care s-au prezentat jucătorii la prima săptămâna de antrenament. “A fost o perioadă de reacomodare la efort, în care jucătorii s-au pregătit fără probleme, dar în următoarele două săptămâni va fi un pic mai dificil, pentru că vom avea şi câte două antrenamente pe zi. Apoi, sperăm să plecăm într-un cantonament montan, cel mai probabil la Predeal, unde vom susţine şi câteva meciuri amicale. Până atunci, căutăm o echipă pentru a disputa vineri o partidă de verificare”, a completat Ion Barbu.