Lot subţire pentru cantonamentul de la Predeal

Confruntată cu dificultăţi financiare, FC Farul Constanţa continuă să piardă jucători pe bandă rulantă, o parte dintre titularii din prima parte a campiontului Ligii a II-a părăsind deja gruparea de pe litoral. Din această cauză, noul antrenor principal Gică Butoiu se confruntă cu dificultăţi în alcătuirea unui lot bun atât din punct de vedere valoric, cât şi numeric, înaintea cantonamentului de la Predeal, programat în perioada 31 ianuarie - 9 februarie. „Voi stabilit lotul după meciul amical programat sâmbătă dimineaţa, cu CS Eforie, dar este clar că avem problemele. Suntem cam puţini şi-mi este teamă să nu mai plece şi alţi jucători în zilele următoare”, a spus Butoiu. Tehnicianul constănţean a avut la dispoziţie la antrenamentul de ieri dimineaţa 23 de jucători, însă o parte dintre ei nu au contract cu formaţia de pe litoral, iar alţii sunt tineri din eşaloane inferioare veniţi în probe. În plus, portarul Alexandru Răuţă s-a accidentat şi va rata stagiul de pregătire de la Predeal, medicii recomandându-i zece zile de pauză. Şi mijlocaşul Nicolae Buzea, uşor accidentat, a lipsit de la antrenamentul de ieri dimineaţă, dar a fost prezent la şedinţa de pregătire efectuată ieri după-amiază în sala de forţă de la stadion.

CIOBANU NU S-A ÎNŢELES CU PETROLUL. După ce a efectuat un singur antrenament cu FC Farul, marţi dimineaţa, atacantul Ştefan Ciobanu nu s-a mai prezentat sub comanda lui Gică Butoiu. Mai mult, jucătorul în vârstă de 31 de ani a plecat miercuri după-amiază într-un cantonament montan la Predeal, cu Petrolul Ploieşti, dar nu a stat decât o zi, nereuşind să ajungă la un acord cu găzarii. „Mi-aş fi dorit să rămân acasă. Tocmai de aceea am şi venit la Constanţa şi am discutat cu oficialii Farului. Le-am spus ce-mi doresc şi urmau să mă sune şi să-mi spună ce-mi pot oferi, dar nu am primit nici acum vreun telefon. Trebuie să mă gândesc şi la viitorul meu şi al familiei, pentru că nu mai am prea mult de jucat”, a declarat Ciobanu, care a mai jucat în urmă cu trei ani la FC Farul.