Loteria fiscală = circ și violență la magazinul de pâine

09:59:54 / 04 Februarie 2015

Mie mi se pare corect. Păreri şi păreri...

Peste tot în lume, chiar şi la comunişti, la achiziția unui produs dintr-un magazin, primeşti un bon. Cine nu îți dă bon comite o infracțiune, se numeşte evaziune fiscală. Păi dacă vânzătorul comite o infracțiune, eu ce să fac, să-l acopăr? Ce treabă am eu cu el? În plus, el mă privează pe mine de un bilet de loterie care mi se cuvine! În plus, cu evaziunea fiscală pe care o practică, mă atinge şi pe mine, deoarece bugetul țării mele are de suferit. Sănătatea, învățământul, armata, poliția, justiția, toate au de suferit datorită lui, evazionistului. Eu ajung să trăiesc mai prost în țara mea, tot datorită lui, evazionistului. Şi atunci de ce să-l acopăr? Sunt masochist?