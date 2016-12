Loțiunile de plajă cu factor de protecție mare scad riscul de melanom cu 33%

Fie că e vară, fie că e iarnă, că suntem la mare sau la munte, trebuie să folosim creme pentru protecție solară dacă stăm mult timp afară. Folosirea loțiunilor de plajă cu factor de protecție solară mare poate contribui la scăderea riscului de melanom cu 33%, în comparație cu produse similare cu un factor de protecție mai mic, arată „Science Daily“, care citează un studiu publicat recent, scrie Agerpres. Cercetarea a fost realizată de oameni de știință de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Oslo și a fost publicată în ”Journal of Clinical Oncology” de Departamentul de Biostatistică din cadrul aceleiași universități. Melanomul este un tip de cancer care a înregistrat cea mai mare răspândire în ultima decadă, în 2014 înregistrându-se un record al numărului de cazuri. În Norvegia sunt depistate aproximativ 2.000 de noi cazuri de melanom în fiecare an, menționează sursa citată. Studii anterioare au arătat rezultate împărțite - unele cercetări au descoperit o creștere ușoară a numărului de cazuri de melanom printre persoanele care folosesc loțiunile de protecție solară. ”Explicația pentru acest paradox este că unii oameni folosesc loțiunile de protecție pentru a prelungi expunerea la soare, pentru mai mult bronz. În plus, mulți nu aplică o cantitate corespunzătoare de loțiune, uită să o reaplice sau ignoră anumite zone care sunt expuse, ceea ce duce la arsuri și la creșterea riscului de melanom”, a declarat Reza Ghiasvand, candidat la doctorat în cadrul Departamentului de Biostatistică. ”Am descoperit că cei care au folosit un factor de protecție mai mare de 15 au avut un risc cu 33% mai mic de melanom în comparație cu cei care au utilizat loțiuni cu factor mic de protecție”, a completat aceasta. Studiul a fost realizat pe mai mult de 140.000 de femei din Norvegia, timp de 10 ani, în medie.