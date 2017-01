Lotul olimpic al României de tenis de masă se pregătește la Constanța

Tenisul de masă românesc va fi bine reprezentat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, unde vor merge cinci sportivi și doi antrenori, cu speranța de a face o mare surpriză și a câștiga o medalie. Pentru a intra în atmosfera din Brazilia, tricolorii au ales să se pregătească la Constanța, unde beneficiază de condiții excelente, iar clima se apropie de cea sud-americană. Astfel, sub comanda celor doi tehnicieni constănțeni, Viorel Filimon și fiul său, Andrei, ultimul preluând în urmă cu câteva luni conducerea lotului masculin, se află în cantonament pe litoral campioana europeană en titre, constănțeanca Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adrian Crișan și Ovidiu Ionescu. Lipsește doar Daniela Dodean-Monteiro, care se antrenează în Portugalia, urmând să ajungă la Constanța abia pe 21 iulie.

„Mă bucur că ne pregătim la Constanța. Este foarte bine acasă, sunt alături de familie și de prieteni, iar acest lucru îmi dă o altă stare. Sunt motivată, mă antrenez bine și restul vine de la sine. Îmbin utilul cu plăcutul. Și suntem ca la Rio. Soare, plajă, mare. După antrenament, seara, mergem să facem și o baie în mare”, a declarat Samara.

„După vreo cinci ani, am reușit să reluăm seria cantonamentelor, iar acesta coincide cu ultima pregătire înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio, după stagiul de o săptămână de la Buzău. Condițiile sunt bune, facem două antrenamente pe zi, combinate cu pregătire fizică pe plajă și relaxare seara, cu o baie în mare. În urmă cu patru ani, înainte de Londra, tot la Constanța ne-am pregătit, dar numai cu fetele, pentru că Adi Crișan, singurul calificat la masculin, a preferat să rămână în Germania. Avem speranțe la medalii, dar problema sunt asiaticele, care mereu prezintă ceva nou, iar lotul este suficient de mare astfel încât să lucreze la modelarea jocului după viitorii adversari. Noi avem aici doar două fete, iar în România nu avem niciun jucător care să se apere, astfel încât să facă față cerințelor la acest nivel. Probabil că și asistența științifică la ei este pusă la punct. Noi nu avem nici medic, iar maseurul vine din când în când, doar în situații de urgență. Ideal ar fi să lucrăm în formula asta, poate chiar mai lărgită, tot timpul. Din păcate, ne întâlnim de două-trei ori pe an și maximum o săptămână. Acum este prima oară când stăm împreună aproape o lună. Ar trebui să avem antrenor, secund, medic, maseur, cameraman, o întreagă formație, așa cum au țările mari din tenisul de masă”, a spus Viorel Filimon.

CONCURENȚĂ DURĂ LA INDIVIDUAL

Chiar dacă va avea o concurență aprigă în proba individuală, Samara este convinsă că poate ajunge cel puțin în sferturile de finală, dar visează să urce pe podiumul olimpic. „Această ediție a Jocurilor Olimpice este specială. La Beijing, în 2008, eram destul de mică și a fost ca un vis împlinit simpla calificare. La Londra, în 2012, am fost foarte aproape de sferturi. Acum vreau în primele opt sau poate chiar mai departe. Depinde foarte mult de tragerea la sorți. Mă duc la Rio cu gânduri mari și cu multă speranță. Simt o mică presiune, pentru că sunt campioană europeană, dar este una care mă motivează. Până la urmă, chiar dacă nu câștigi, important este că ai dat totul. Suntem mai puține sportive, dar suntem cele mai bune din lume. Depinde de culoarul oferit de tragerea la sorți. De aceea am și jucat la Melbourne și la Tokyo, ca să adun puncte, să urc mai sus în clasamentul mondial și să nu joc din primele runde cu numărul 1 mondial. Am făcut efortul acesta și voi avea privilegiul de a intra mai târziu în competiție, nu din runda inaugurală”, a explicat sportiva în vârstă de 27 de ani. „Titlul european al Elizei este obținut în fața unor chinezoaice naturalizate, împotriva cărora a jucat de multe ori și s-a acomodat cu stilul lor. Pe celelalte mai mult le vedem și, din când în când, se mai întâmplă să le mai întâlnim la vreo partidă. Va fi cu totul diferit la Rio. Noi tragem să intrăm în primele opt atât la individual, cât și pe echipe. Eliza va intra probabil în turul al treilea și va trebui să câștige vreo patru meciuri ca să ia medalie. Dar acele întâlniri vor fi cu crema tenisului de masă mondial”, a completat Viorel Filimon.

SPERANȚE PE ECHIPE

Mult mai mari par speranțele în întrecerea pe echipe, chiar dacă România este creditată cu a zecea șansă la câștigarea titlului olimpic. „La echipe sunt șanse mai mari decât la individual. Avem o echipă bună, omogenă. Sunt 16 echipe și, dacă evităm China în primele tururi, putem ajunge departe. Un vis care, cu puțin noroc, se poate împlini. De regulă, cu excepția chinezoaicelor, celelalte asiatice se cam blochează când ajung sus, aproape de medalii. Cel puțin așa s-a întâmplat când am jucat împotriva lor, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mine. Și o prezență în sferturi ar fi extraordinară”, a mărturisit Samara. „O medalie olimpică pe echipe ar fi o minune. Noi nu suntem printre favorite, plecăm de pe poziția a zecea și încercăm să ne autodepășim. Este greu de presupus că vom urca pe podium, dar nu vom face rabat de la nimic ca să ajungem acolo!”, a promis Viorel Filimon. „Sunt foarte bucuroasă că merg la Rio, pentru că visul meu a fost să mă calific la Jocurile Olimpice. Îmi place la Constanța, facem antrenamente bune. Sper să repetăm performanța de la Beijing și să ajungem cel puțin în primele opt. Ba chiar să facem pasul către o medalie. Suntem o echipă unită și am lângă mine două fete care mă încurajează”, a dezvăluit mezina lotului, Bernadette Szocs, care își va face debutul la Jocurile Olimpice la vârsta de 21 de ani.

SAMARA NU SE TEME DE VIRUSUL ZIKA

Chiar dacă mai mulți sportivi au anunțat că ar putea să se retragă din cauza virusului Zika, dar și a problemelor legate de securitate, Samara nu crede că vor fi mari probleme în această privință la Rio. „Dacă era atât de grav, se suspendau Jocurile Olimpice sau se făcea ceva deosebit. Trebuie să ținem cont că în Brazilia este toamnă în acea perioadă. Mi-am luat brățări și spray-uri contra țânțarilor, ca să mă protejez. Am muncit patru ani ca să mă calific la Rio și ar fi culmea să nu merg. Fiecare are părerea lui, dar eu voi merge să dau totul și să câștig. În rest, am fost în urmă cu vreo trei ani la un turneu la Sao Paolo, dar nu au fost niciun fel de probleme. Dacă vom ieși prin oraș, vom merge fără telefoane și fără obiecte de valoare. Nu o să stăm doar în cameră! Vom fi mereu însoțiți și sunt convinsă că va fi OK!”, a explicat sportiva legitimată la CS Farul, care a felicitat-o pe Cătălina Ponor, după ce tripla campioană olimpică a fost desemnată să fie portdrapelul delegației României: „Eu mă înțeleg foarte bine cu Cătălina și m-am bucurat pentru ea. Merită, are medalii olimpice și extraolimpice. Chiar am vorbit cu ea în urmă cu câteva zile, a revenit și este în forță. Ne sprijinim una pe alta. Fiecare vrea să poarte drapelul. Și eu mi-aș fi dorit. Dar nu o să fac din țânțar armăsar!”.

