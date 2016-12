Lotul României, pe locul 2 în lume la Olimpiada de Chimie

Mircistul Paul Haidu-Gerea, absolvent al clasei a XI-a, cel care săptămâna trecută a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Chimie, care a avut loc la Tbilisi, Georgia, s-a întors în România și a vorbit în fața presei despre competiția la care a participat. ”A fost o competiție în care subiectele au avut o dificultate moderată, au fost mai simple ca cele de anul trecut. Am avut de susținut 2 probe - una teoretică și una practică, fiecare având o durată de 5 ore”, a povestit Paul. Concursul s-a desfășurat la Universitatea din Tbilisi, în perioada 23 iulie - 1 august, iar pentru participarea la competiție, Paul Haidu-Gerea a spus că se pregătește încă din clasa a VII-a, când a descoperit chimia. ”Practic, sunt 5 ani de pregătire constantă pentru concursurile la care care am participat. Proba practică de la Olimpiada Internațională de Chimie a constat din 3 probleme: una de analiză calitativă anorganică, una de analiză calitativă organică și o problemă de analiză cantitativă, iar la proba scrisă am avut 8 probleme din mai multe domenii ale chimiei: chimie analitică, chimie fizică, organică, anorganică”, a explicat Paul. Și dacă 8 probleme par puține, ar trebui să luați în calcul faptul că tânărul a avut de citit și rezolvat 50 de pagini de subiecte și foi de concurs în cele 5 ore ale probei scrise.

CE ÎȘI MAI POATE DORI UN OLIMPIC INTERNAȚIONAL?

Dacă anul trecut a obținut medalia de argint la aceeași competiție, în acest an, Paul și-a dorit foarte mult o medalie de aur, pe care a și câștigat-o. Ce își mai dorește pe viitor? ”Mi-aș dori acum să intru la o facultate de renume, care să îmi permită să pot face cercetarea pe care mi-o doresc în domeniu. Aș prefera o universitate de peste hotare, pentru că sunt oportunități și finanțări mult mai bune în cercetare, oscilând între universități din SUA și din Marea Britanie”, a completat Paul.

ROMÂNIA, PRIMUL LOC ÎN EUROPA ȘI AL DOILEA ÎN LUME

În cadrul competiției din acest an au participat 300 de concurenți din 75 de state. Rezultatul lotului României a fost unul foarte bun, țara noastră cucerind 3 medalii de aur și una de argint și fiind întrecută doar de China, în clasamentul mondial.

Citește și:

Cel mai bun chimist din lume, un constănțean! Vezi cine!