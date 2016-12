Loturi de case pentru tineri

Primăria Vulturu a pus la dispoziţia tinerilor până în 35 de ani, cu domiciliul în comună, 20 de loturi de teren situate în intravilanul comunei. Primarul comunei, Eugen Berbec, s-a gândit că este o formă de a-i sprijini pe tinerii din localitate care îşi doresc o casă, cu atât mai mult cu cât la sediul Primăriei existau câteva solicitări din partea lor. „Încă de anul trecut am lotizat o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi pentru a le repartiza tinerilor care doresc să-şi construiască o casă. Ideea ne-a venit după ce mai mulţi tineri şi-au manifestat dorinţa de a-şi construi case în comună, dar nu deţineau un teren. Acordarea loturilor pentru case reprezintă şi un beneficiu pentru Primărie pentru că noile construcţii vor aduce bani la bugetul local şi aşa destul de sărac”, a susţinut Berbec. Cele 20 de loturi de case au, fiecare, o suprafaţă de câte 500 de metri pătraţi. „Nu am mai avut cereri de retrocedări în intravilanul comunei, de aceea am putut efectua lotizări în comună. Parcelele sunt dispuse aleatoriu şi se acordă după principiul primului venit. Noi punem la dispoziţia tinerilor şi proiectul de casă, pentru a veni mai mult în sprijinul lor. Anul trecut am repartizat deja nouă loturi pentru case şi, cel mai probabil, din primăvară, vor începe construcţiile efective”, a mai spus primarul.