Loturi de teren pentru tineri sub 35 de ani

AJUTOR În această perioadă de criză majoră, vânzările de imobiliare au suferit, poate, cea mai grea lovitură. Aproape nimeni nu mai cumpără, aproape nimeni nu mai vinde. Şi, totuşi, sunt şi oameni care au nevoie de un acoperiş deasupra capului. Printre cei mulţi care se află în căutarea unei locuinţe se regăsesc sute de tineri din Medgidia. Pentru aceştia, autorităţile locale propun soluţia construirii unei case pe un teren al Primăriei, care poate fi dobândit cu titlu gratuit. În acest sens, primarul Marian Iordache va propune consilierilor locali adoptarea unei hotărâri în cadrul unei şedinţe, care va avea loc la mijlocul acestei săptămâni, şi care prevede „atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren pentru tinerii sub 35 de ani, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003”.

CONDIŢII Potrivit primarului, dacă propunerea sa va primi girul aleşilor locali, 250 tineri din Medgidia vor primi, gratuit, loturi de teren, fiecare lot măsurând 350 de metri pătraţi. „Condiţiile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească pentru a intra în posesia unor astfel de terenuri sunt: să aibă sub 35 de ani, domiciliul stabil în Medgidia, un venit constant şi în cel mult un an de la primirea terenului să se apuce de lucrările de ridicare a casei. În caz contrar, lotul de teren va fi acordat unei alte persoane”, a spus primarul. El a adăugat că, în ultimii doi ani, administraţia locală a acordat, cu titlu gratuit, aproximativ 120 de loturi de teren şi va continua să-i sprijine pe tineri alocând în acest an alte câteva sute de locuri de teren. „Trăim vremuri grele, iar noi avem misiunea de a-i ajuta pe tineri, pentru a-şi întemeia o familie şi un cămin”, a mai spus primarul Iordache.