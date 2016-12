Loturile echipelor participante la EURO 2016

Ediția a 15-a a turneului final al Campionatul European de fotbal programează în perioada 10 iunie - 10 iulie, în Franța, cele 51 de partide la finalul cărora vom afla noua campioană europeană. Deținătoarea titlului este reprezentativa Spaniei, care la 1 iulie 2012, la Kiev, a câștigat marea finală cu Italia, scor 4-0 (David Silva 14, Jordi Alba 41, Fernando Torres 84, Juan Mata 88). Celelalte câștigătoare ale turneelor finale au fost: URSS (1960), Spania (1964), Italia (1968), Republica Federală Germania (1972), Cehoslovacia (1976), Republica Federală Germania (1980), Franța (1984), Olanda (1988), Danemarca (1992), Germania (1996), Franța (2000), Grecia (2004) și Spania (2008).

Va fi prima ediție de la EURO cu 24 de formații, împărțite în șase grupe, iar printre participante se numără și reprezentativa României, care va susține meciul de deschidere de la EURO 2016, vineri seară, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe „Stade de France” din Saint-Denis, în compania Franței.

Iată în continuare loturile de 23 de jucători ale echipelor participante la EURO 2016 -

GRUPA A

ROMÂNIA (selecționer Anghel Iordănescu) - portari: 1. Costel Pantilimon (Watford), 12. Ciprian Tătărușanu (AC Fiorentina), 23. Silviu Lung jr. (Astra Giurgiu); fundași: 2. Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), 3. Răzvan Raț (Rayo Vallecano), 4. Cosmin Moți (Ludogorets Razgrad), 6. Vlad Chiricheș (SSC Napoli), 15. Valerică Găman (Astra Giurgiu), 16. Steliano Filip (Dinamo București), 21. Dragoș Grigore (Al Sailiya), 22. Cristian Săpunaru (Pandurii Tg. Jiu); mijlocași: 5. Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er Sheva), 7. Alexandru Chipciu (FC Steaua București), 8. Mihai Pintilii (FC Steaua București), 10. Nicolae Stanciu (FC Steaua București), 11. Gabriel Torje (Osmanlıspor), 17. Lucian Sânmărtean (Al Ittihad), 18. Andrei Prepeliță (Ludogorets Razgrad), 20. Adrian Popa (FC Steaua București); atacanți: 9. Denis Alibec (Astra Giurgiu), 13. Claudiu Keșerü (Ludogorets Razgrad), 14. Florin Andone (Cordoba), 19. Bogdan Stancu (Gençlerbirliği).

FRANȚA (selecționer Didier Deschamps) - portari: 1. Hugo Lloris (Tottenham Hortspur), 16. Steve Mandanda (Olympique Marseille), 23. Benoît Costil (Rennes); fundași: 2. Christophe Jallet (Olympique Lyon), 3. Patrice Évra (Juventus Torino), 4. Adil Rami (FC Sevilla), 13. Eliaquim Mangala (Manchester City), 17. Lucas Digne (Paris Saint-Germain), 19. Bacary Sagna (Manchester City) 21. Laurent Koscielny (Arsenal Londra), 22. Samuel Umtiti (Olympique Lyon); mijlocași: 5. Ngolo Kanté (Leicester City), 6. Yohan Cabaye (Crystal Palace), 8. Dimitri Payet (West Ham United), 12. Morgan Schneiderlin (Manchester United), 14. Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), 15. Paul Pogba (Juventus), 18. Moussa Sissoko (Newcastle United), 20. Kingsley Coman (Bayern München); atacanți: 7. Antoine Griezmann (Atlético Madrid), 9. Olivier Giroud (Arsenal Londra), 10. André-Pierre Gignac (Tigres), 11. Anthony Martial (Manchester United).

ALBANIA (selecționer Gianni De Biasi) - portari: 1. Etrit Berisha (Lazio Roma), 12. Orges Shehi (Skënderbeu), 23. Alban Hoxha (Partizani Tirana); fundași: 2. Andi Lila (Giannina), 4. Elseid Hysaj (SSC Napoli), 6. Frédéric Veseli (Lugano), 7. Ansi Agolli (Qarabağ), 15. Mërgim Mavraj (FC Köln), 17. Naser Aliji (FC Basel), 18. Arlind Ajeti (Frosinone), mijlocași: 3. Ermir Lenjani (FC Nantes), 5. Lorik Cana (FC Nantes), 8. Migjen Basha (Como), 9. Ledjan Memushaj (Pescara), 13. Burim Kukeli (FC Zürich), 14. Taulant Xhaka (FC Basel), 20. Ergys Kaçe (PAOK Salonic), 21. Odise Roshi (NK Rijeka), 22. Armir Abrashi (SC Freiburg), atacanți: 10. Armando Sadiku (Vaduz), 11. Shkëlzen Gashi (Colorado Rapids), 16. Sokol Çikalleshi (Medipol Baksasehir), 19. Bekim Balaj (NK Rijeka).

ELVEȚIA (selecționer Vladimir Petkovic) - portari: 1. Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), 12. Marwin Hitz (Augsburg), 21. Roman Bürki (Borussia Dortmund); fundași: 2. Stephan Lichtsteiner (Juventus Torino), 3. François Moubandje (Toulouse), 4. Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), 5. Steve von Bergen (Young Boys Berna), 6. Michael Lang (FC Basel), 13. Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg), 20. Johan Djourou (SV Hamburg), 21. Fabian Schär (Hoffenheim); mijlocași: 8. Fabian Frei (Mainz), 10. Granit Xhaka (Arsenal Londra), 11. Valon Behrami (Watford), 14. Denis Zakaria (Young Boys Berna), 15. Blerim Džemaili (Genoa), 16. Gelson Fernandes (Rennes), 23. Xherdan Shaqiri (Stoke City), atacanți: 7. Breel Embolo (FC Basel), 9. Haris Seferović (Eintracht Frankfurt), 17. Shani Tarashaj (Everton), 18. Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), 19. Eren Derdiyok (Kasimpașa).

GRUPA B

ANGLIA (selecționer Roy Hodgson) - portari: 1. Joe Hart (Manchester City), 13. Fraser Forster (Southampton), 23. Tom Heaton (Burnley); fundași: 2. Kyle Walker (Tottenham Hotspur), 3. Danny Rose (Tottenham Hotspur), 5. Gary Cahill (Chelsea Londra), 6. Chris Smalling (Manchester United), 12. Nathaniel Clyne (FC Liverpool), 16. John Stones (Everton), 21. Ryan Bertrand (Southampton), mijlocași: 4. James Milner (FC Liverpool), 7. Raheem Sterling (Manchester City), 8. Adam Lallana (FC Liverpool), 14. Jordan Henderson (FC Liverpool), 17. Eric Dier (Tottenham Hotspur), 18. Jack Wilshere (Arsenal Londra), 19. Ross Barkley (Everton), 20. Dele Alli (Tottenham Hotspur); atacanți: 9. Harry Kane (Tottenham Hotspur), 10. Wayne Rooney (Manchester United), 11. Jamie Vardy (Leicester City), 15. Daniel Sturridge (FC Liverpool), 22. Marcus Rashford (Manchester United).

RUSIA (selecționer Leonid Sluțki) - portari: 1. Igor Akinfeev (CSKA Moscova), 12. Yuri Lodygin (Zenit Sankt-Petersburg), 16. Guilherme (Lokomotiv Moscova); fundași: 2. Roman Shishkin (Lokomotiv Moscova), 3. Igor Smolnikov (Zenit Sankt-Petersburg), 4. Sergei Ignashevich (CSKA Moscova), 5. Roman Neustädter (Schalke 04 Gelsenkirchen), 6. Aleksei Berezutski (CSKA Moscova), 14. Vasili Berezutski (CSKA Moscova), 21. Georgi Schennikov (CSKA Moscova), 23. Dmitri Kombarov (Spartak Moscova); mijlocași: 7. Igor Denisov (Dinamo Moscova), 8. Denis Glushakov (Spartak Moscova), 11. Pavel Mamaev (FK Krasnodar), 13. Aleksandr Golovin (CSKA Moscova), 15. Roman Shirokov (CSKA Moscova), 17. Oleg Shatov (Zenit Sankt Petersburg), 18. Oleg Ivanov (Terek Groznîi), 19. Aleksandr Samedov (Lokomotiv Moscova), 20. Dmitri Torbinski (FK Krasnodar); atacanți: 9. Aleksandr Kokorin (Zenit Sankt-Petersburg), 10. Fedor Smolov (FK Krasnodar), 22. Artem Dzyuba (Zenit Sankt-Petersburg).

SLOVACIA (selecționer Ján Kozák) - portari: 1. Ján Mucha (Slovan Bratislava), 12. Ján Novota (Rapid Viena), 23. Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň); fundași: 2. Peter Pekarík (Hertha Berlin), 3. Martin Škrtel (FC Liverpool), 4. Ján Ďurica (Lokomotiv Moscova), 5. Norbert Gyömbér (AS Roma), 14. Milan Škriniar (Sampdoria), 15. Tomáš Hubočan (Dinamo Moscova), 16. Kornel Saláta (Slovan Bratislava), 18. Dušan Švento (FC Köln); mijlocași: 6. Ján Greguš (Jablonec), 7. Vladimír Weiss (Al-Gharafa), 8. Ondrej Duda (Legia Varșovia), 10. Miroslav Stoch (Bursaspor), 13. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), 17. Marek Hamšík (SSC Napoli), 19. Juraj Kucka (AC Milan), 20. Róbert Mak (PAOK Salonic), 22. Viktor Pečovský (MŠK Žilina); atacanți: 9. Stanislav Šesták (Ferencváros Budapesta), 11. Adam Nemec (Willem II Tilburg), 21. Michal Ďuriš (Viktoria Plzeň).

ŢARA GALILOR (selecționer Chris Coleman) - portari: 1. Wayne Hennessey (Crystal Palace), 12. Owain Fon Williams (Inverness), 21. Danny Ward (FC Liverpool); fundași: 2. Chris Gunter (Reading), 3. Neil Taylor (Swansea City), 4. Ben Davies (Tottenham Hotspur), 5. James Chester (West Bromwich Albion), 6. Ashley Williams (Swansea City), 15. Jazz Richards (Fulham), 19. James Collins (West Ham United); mijlocași: 7. Joe Allen (FC Liverpool), 8. Andy King (Leicester), 10. Aaron Ramsey (Arsenal Londra), 14. Davis Edwards (Wolverhampton Wanderers), 16. Joe Ledley (Crystal Palace), 20. Jonathan Williams (Crystal Palace), 22. David Vaughan (Nottingham Forest); atacanți: 9. Hal Robson-Kanu (Reading), 11. Gareth Bale (Real Madrid), 13. George Williams (Fulham), 17. David Cotterill (Birmingham City), 18. Sam Vokes (Burnley), 23. Simon Church (Nottingham Forest).

GRUPA C

GERMANIA (selecționer Joachim Löw) - portari: 1. Manuel Neuer (Bayern München), 12. Bernd Leno (Bayer Leverkusen), 22. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona); fundași: 2. Shkodran Mustafi (FC Valencia), 3. Jonas Hector (FC Köln), 4. Benedikt Höwedes (Schalke 04 Gelsenkirchen), 5. Mats Hummels (Borussia Dortmund), 16. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), 17. Jérome Boateng (Bayern München), 17. Joshua Kimmich (Bayern München); mijlocași: 6. Sami Khedira (Juventus Torino), 7. Bastian Schweinsteiger (Manchester United), 8. Mesut Özil (Arsenal Londra), 9. André Schürrle (VfL Wolfsburg), 11. Julian Draxler (Schalke 04 Gelsenkirchen), 14. Emre Can (FC Liverpool), 15. Julian Weigl (Borussia Dortmund), 18. Toni Kroos (Real Madrid), 19. Mario Götze (Bayern München), 20. Leroy Sané (Schalke 04 Gelsenkirchen); atacanți: 10. Lukas Podolski (Galatasaray Istanbul), 13. Thomas Müller (Bayern München), 23. Mario Gómez (Beșiktaș Istanbul).

IRLANDA DE NORD (selecționer Michael O'Neill) - portari: 1. Michael McGovern (Hamilton), 12. Roy Carroll (Notts County), 23. Alan Mannus (St. Johnstone); fundași: 2. Conor McLaughlin (Fleetwood), 4. Gareth McAuley (West Bromwich Albion), 5. Jonny Evans (West Bromwich Albion), 6. Chris Baird (Derby County), 15. Luke McCullough (Doncaster), 17. Paddy McNair (Manchester United), 18. Aaron Hughes (Melbourne City), 20. Craig Cathcart (Watford), 22. Lee Hodson (Milton Keynes); mijlocași: 3. Shane Ferguson (Millwall), 8. Steven Davis (Southampton), 13. Corry Evans (Blackburn Rovers), 14. Stuart Dallas (Leeds United), 16. Oliver Norwood (Reading), 19. Jamie Ward (Nottingham Forest), 21. Josh Magennis (Kilmarnock); atacanți: 7. Niall McGinn (Aberdeen), 9. Will Grigg (Wigan), 10. Kyle Lafferty (Norwich City), 11. Conor Washington (Queens Park Rangers).

POLONIA (selecționer Adam Nawałka) - portari: 1. Wojciech Szczęsny (AS Roma), 12. Artur Boruc (Bournemouth), 22. Łukasz Fabiański (Swansea); fundași: 2. Michał Pazdan (Legia Varşovia), 3. Artur Jędrzejczyk (Legia Varşovia), 4. Thiago Cionek (Palermo), 14. Jakub Wawrzyniak (Lechia Gdańsk), 15. Kamil Glik (AC Torino), 18. Bartosz Salamon (Cagliari), 20. Łukasz Piszczek (Bosrussia Dortmund); mijlocași: 5. Krzysztof Mączyński (Wisła Cracovia), 6. Tomasz Jodłowiec (Legia Varşovia), 8. Karol Linetty (Lech Poznań), 10. Grzegorz Krychowiak (FC Sevilla), 11. Kamil Grosicki (AS Rennes), 16. Jakub Błaszczykowski (AC Fiorentina), 17. Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), 19. Piotr Zieliński (Empoli), 21. Bartosz Kapustka (Wisła Cracovia), 23. Filip Starzyński (Zagłębie Lubin); atacanți: 7. Arkadiusz Milik (Ajax Amsterdam), 9. Robert Lewandowski (Bayern München), 13. Mariusz Stępiński (Ruch Chorzów).

UCRAINA (selecționer Mykhailo Fomenko) - portari: 1. Denys Boyko (Beşiktaş Istanbul), 12. Andriy Pyatov (Șahtior Donețk), 23. Mykyta Shevchenko (Zorya Luhansk); fundași: 2. Bohdan Butko (Amkar Perm), 3. Yevhen Khacheridi (Dynamo Kiev), 5. Olexandr Kucher (Șahtior Donețk), 13. Vyacheslav Shevchuk (Șahtior Donețk), 17. Artem Fedetskiy (Dnipro Dnipropetrovsk), 20. Yaroslav Rakitskiy (Șahtior Donețk); mijlocași: 4. Anatoliy Tymoshchuk (Kairat Almaty), 6. Taras Stepanenko (Șahtior Donețk), 7. Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), 9. Viktor Kovalenko (Șahtior Donețk), 10. Yevhen Konoplyanka (FC Sevilla), 14. Ruslan Rotan (Dnipro Dnipropetrovsk), 16. Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), 18. Serhiy Rybalka (Dynamo Kiev), 19. Denys Garmash (Dynamo Kiev), 21. Olexandr Zinchenko (Ufa), 22. Oleksandr Karavayev (Zorya Luhansk); atacanți: 8. Roman Zozulya (Dnipro Dnipropetrovsk), 11. Yevhen Seleznyov (Șahtior Donețk), 15. Pylyp Budkivskiy (Zorya Luhansk).

GRUPA D

CROAȚIA (selecționer Ante Čačić) - portari: 1. Ivan Vargić (NK Rijeka), 12. Lovre Kalinić (Hajduk Split), 23. Danijel Subašić (AS Monaco); fundași: 2. Šime Vrsaljko (Sassuolo), 3. Ivan Strinić (SSC Napoli), 5. Vedran Ćorluka (Lokomotiv Moscova), 6. Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), 11. Darijo Srna (Șahtior Donețk), 13. Gordon Schildenfeld (Dinamo Zagreb), 21. Domagoj Vida (Dynamo Kiev); mijlocași: 4. Ivan Perišić (Internazionale Milano), 7. Ivan Rakitić (FC Barcelona), 8. Mateo Kovačić (Real Madrid), 10. Luka Modrić (Real Madrid), 14. Marcelo Brozović (Internazionale Milano), 15. Marko Rog (Dinamo Zagreb), 18. Ante Ćorić (Dinamo Zagreb), 19. Milan Badelj (AC Fiorentina); atacanți: 9. Andrej Kramarić (Hoffenheim), 16. Nikola Kalinić (AC Fiorentina), 17. Mario Mandžukić (Juventus Torino), 20. Marko Pjaca (Dinamo Zagreb), 22. Duje Čop (Málaga).

CEHIA (selecționer Pavel Vrba) - portari: 1. Petr Čech (Arsenal Londra), 16. Tomáš Vaclík (FC Basel), 23. Tomáš Koubek (Slovan Liberec); fundași: 2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), 3. Michal Kadlec (Sparta Praga), 4. Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen), 5. Roman Hubník (Viktoria Plzeň), 6. Tomáš Sivok (Bursaspor), 8. David Limberský (Viktoria Plzeň), 17. Marek Suchý (FC Basel); mijlocași: 9. Bořek Dočkal (Sparta Praga), 10. Tomáš Rosický (Arsenal Londra), 11. Daniel Pudil (Sheffield Wednesday), 13. Jaroslav Plašil (Girondins de Bordeaux), 14. Daniel Kolář (Viktoria Plzeň), 15. David Pavelka (Kasimpașa), 18. Josef Šural (Sparta Praga), 19. Ladislav Krejčí (Sparta Praga), 20. Jiří Skalák (Brighton), 22. Vladimír Darida (Hertha Berlín); atacanți: 7. Tomáš Necid (Bursaspor), 12. Milan Škoda (Slavia Praga), 21. David Lafata (Sparta Praga).

SPANIA (selecționer Vicente del Bosque) - portari: 1. Iker Casillas (FC Porto), 13. David de Gea (Manchester United), 23. Sergio Rico (FC Sevilla); fundași: 2. Cesar Azpilicueta (Chelsea Londra), 3. Gerard Piqué (FC Barcelona), 4. Marc Bartra (FC Barcelona), 12. Héctor Bellerín (Arsenal Londra), 15. Sergio Ramos (Real Madrid), 16. Juanfran (Atlético Madrid), 17. Mikel San José (Athletic Bilbao), 18. Jordi Alba (FC Barcelona); mijlocași: 5. Sergio Busquets (FC Barcelona), 6. Andrés Iniesta (FC Barcelona), 8. Koke (Atlético Madrid), 10. Cesc Fábregas (Chelsea Londra), 14. Thiago Alcântara (Bayern München), 19. Bruno Soriano (Villarreal), 21. David Silva (Manchester City); atacanți: 7. Álvaro Morata (Juventus Torino), 9. Lucas Vázquez (Real Madrid), 11. Pedro Rodríguez (Chelsea Londra), 20. Aritz Aduriz (Athletic Bilbao), 22. Nolito (Celta Vigo).

TURCIA (selecționer Fatih Terim) - portari: 1. Volkan Babacan (İstanbul Başakşehir), 12. Onur Kıvrak (Trabzonspor), 23. Harun Tekin (Bursaspor); fundași: 2. Semih Kaya (Galatasaray İstanbul), 3. Hakan Balta (Galatasaray İstanbul), 4. Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), 7. Gökhan Gönül (Fenerbahçe İstanbul), 13. İsmail Köybaşı (Beşiktaş İstanbul), 22. Şener Özbayraklı (Fenerbahçe İstanbul); mijlocași: 5. Nuri Şahin (Borussia Dortmund), 6. Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), 8. Selçuk İnan (Galatasaray İstanbul), 10. Arda Turan (FC Barcelona), 11. Olcay Şahan (Beşiktaş İstanbul), 14. Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş İstanbul), 15. Mehmet Topal (Fenerbahçe İstanbul), 16. Ozan Tufan (Fenerbahçe İstanbul), 18. Caner Erkin (Fenerbahçe İstanbul), 19. Yunus Mallı (Mainz), 20. Volkan Şen (Fenerbahçe İstanbul); atacanți: 9. Cenk Tosun (Beşiktaş İstanbul), 17. Burak Yılmaz (Beijing Guoan), 21. Emre Mor (Nordsjælland).

GRUPA E

BELGIA (selecționer Marc Wilmots) - portari: 1. Thibaut Courtois (Chelsea Londra), 12. Simon Mignolet (FC Liverpool), 13. Jean-François Gillet (Mechelen); fundași: 2. Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), 3. Thomas Vermaelen (FC Barcelona), 5. Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), 15. Jason Denayer (Galatasaray Istanbul), 16. Thomas Meunier (FC Bruges), 18. Christian Kabasele (Genk), 21. Jordan Lukaku (Oostende), 23. Laurent Ciman (Montreal Impact); mijlocași: 4. Radja Nainggolan (AS Roma), 6. Axel Witsel (Zenit Sankt-Petersburg), 7. Kevin De Bruyne (Manchester City), 8. Marouane Fellaini (Manchester United), 10. Eden Hazard (Chelsea Londra), 11. Yannick Carrasco (Atlético Madrid), 19. Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur); atacanți: 9. Romelu Lukaku (Everton), 14. Dries Mertens (SSC Napoli), 17. Divock Origi (FC Liverpool), 20. Christian Benteke (FC Liverpool), 22. Michy Batshuayi (Olympique Marseille).

ITALIA (selecţioner Antonio Conte) - portari: 1. Gianluigi Buffon (Juventus Torino), 12. Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain), 13. Federico Marchetti (Lazio Roma); fundaşi: 2. Mattia De Sciglio (AC Milan), 3. Giorgio Chiellini (Juventus Torino), 4. Matteo Darmian (Manchester United), 5. Angelo Ogbonna (West Ham United), 15. Andrea Barzagli (Juventus Torino), 19. Leonardo Bonucci (Juventus Torino); mijlocaşi: 6. Antonio Candreva (Lazio Roma), 8. Alessandro Florenzi (AS Roma), 10. Thiago Motta (Paris Saint-Germain), 14. Stefano Sturaro (Juventus Torino), 16. Daniele De Rossi (AS Roma), 18. Marco Parolo (Lazio Roma), 21. Federico Bernardeschi (AC Fiorentina), 23. Emanuele Giaccherini (Bologna); atacanţi: 7. Simone Zaza (Juventus Torino), 9. Graziano Pellè (Southampton), 11. Ciro Immobile (AC Torino), 17. Eder (Internazionale Milano), 20. Lorenzo Insigne (SSC Napoli), 22. Stephan El Shaarawy (AS Roma).

IRLANDA (selecționer Martin O'Neill) - portari: 1. Keiren Westwood (Sheffield Wednesday), 16. Shay Given (Stoke City), 23. Darren Randolph (West Ham United); fundași: 2. Seamus Coleman (Everton), 3. Ciaran Clark (Aston Villa), 4. John O'Shea (Sunderland), 5. Richard Keogh (Derby County), 12. Shane Duffy (Blackburn Rovers), 15. Cyrus Christie (Derby County), 17. Stephen Ward (Burnley); mijlocași: 6. Glenn Whelan (Stoke City), 7. Aiden McGeady (Sheffield Wednesday), 8. James McCarthy (Everton), 11. James McClean (West Bromwich Albion), 13. Jeff Hendrick (Derby County), 18. David Meyler (Hull City), 19. Robbie Brady (Norwich City), 20. Wes Hoolahan (Norwich City), 22. Stephen Quinn (Reading); atacanți: 9. Shane Long (Southampton), 10. Robbie Keane (Los Angeles Galaxy), 14. Jon Walters (Stoke City), 21. Daryl Murphy (Ipswich Town).

SUEDIA (selecționer Erik Hamrén) - portari: 1. Andreas Isaksson (Kasımpaşa), 12. Robin Olsen (FC Copenhaga), 23. Patrik Carlgren (AIK Stockholm); fundași: 2. Mikael Lustig (Celtic Glasgow), 3. Erik Johansson (FC Copenhaga), 4. Andreas Granqvist (RK Krasnodar), 5. Martin Olsson (Norwich City), 13. Pontus Jansson (AC Torino), 14. Victor Lindelöf (Benfica Lisabona), 17. Ludwig Augustinsson (FC Copenhaga); mijlocași: 6. Emil Forsberg (RB Leipzig), 7. Larsson (Sunderland), 8. Albin Ekdal (SV Hamburg), 9. Kim Källström (Grasshoppers Zurich), 15. Oscar Hiljemark (Palermo), 16. Pontus Wernbloom (CSKA Moscova), 18. Oscar Lewicki (Malmö), 21. Jimmy Durmaz (Olympiacos Pireu), 22. Erkan Zengin (Trabzonspor); atacanți: 10. Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain), 11. Marcus Berg (Panathinaikos Atena), 19. Emir Kujovic (Norrköping), 20. John Guidetti (Celta Vigo).

GRUPA F

AUSTRIA (selecționer Marcel Koller) - portari: 1. Robert Almer (Austria Viena), 12. Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt), 23. Ramazan Özcan (Ingolstadt); fundași: 3. Aleksandar Dragović (Dynamo Kiev), 4. Martin Hinteregger (Borussia Mönchengladbach), 5. Christian Fuchs (Leicester City), 13. Markus Suttner (Ingolstadt), 15. Sebastian Prödl (Watford), 16. Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur), 17. Florian Klein (VfB Stuttgart); mijlocași: 2. György Garics (Darmstadt), 6. Stefan Ilsanker (RB Leipzig), 8. David Alaba (Bayern München), 10. Zlatko Junuzović (Werder Bremen), 11. Martin Harnik (VfB Stuttgart), 14. Julian Baumgartlinger (Mainz), 18. Alessandro Schöpf (Schalke 04 Gelsenkirchen), 20. Marcel Sabitzer (RB Leipzig), 22. Jakob Jantscher (FC Lucerna); atacanți: 7. Marko Arnautović (Stoke City), 9. Rubin Okotie (TSV 1860 München), 19. Lukas Hinterseer (Ingolstadt), 21. Marc Janko (FC Basel).

UNGARIA (selecționer Bernd Storck) - portari: 1. Gábor Király (Haladás), 12. Dénes Dibusz (Ferencváros Budapesta), 22. Péter Gulácsi (RB Leipzig); fundași: 2. Ádám Lang (Videoton), 3. Mihály Korhut (Debrecen), 4. Tamás Kádár (Lech Poznań), 5. Attila Fiola (Puskás Akadémia), 16. Ádám Pintér (Ferencváros Budapesta), 20. Richárd Guzmics (Wisla Cracovia), 21. Barnabás Bese (MTK Budapesta), 23. Roland Juhász (Videoton); mijlocași: 6. Ákos Elek (Diósgyőri), 8. Ádám Nagy (Ferencváros Budapesta), 14. Gergő Lovrencsics (Lech Poznań), 15. László Kleinheisler (Werder Bremen), 18. Zoltán Stieber (Nürnberg); atacanți: 7. Balázs Dzsudzsák (Bursaspor), 9. Ádám Szalai (Hannover), 10. Zoltán Gera (Ferencváros Budapesta), 11. Krisztián Németh (Al-Gharafa), 13. Dániel Böde (Ferencváros Budapesta), 17. Nemanja Nikolić (Legia Varșovia), 19. Tamás Priskin (Slovan Bratislava).

ISLANDA (selecționeri Lars Lagerbäck și Heimir Hallgrímsson) - portari: 1. Hannes Halldórsson (Bodø/Glimt), 12. Ögmundur Kristinsson (Hammarby), 13. Ingvar Jónsson (Sandefjord); fundași: 2. Birkir Sævarsson (Hammarby), 3. Haukur Heidar Hauksson (AIK Stockholm), 4. Hjörtur Hermannsson (PSV Eindhoven), 5. Sverrir Ingi Ingason (Lokeren), 6. Ragnar Sigurdsson (RK Krasnodar), 18. Theódór Elmar Bjarnason (AGF), 19. Hordur Magnússon (Cesena), 21. Arnór Ingvi Traustason (Norrköping), 23. Ari Skúlason (OB); mijlocași: 8. Birkir Bjarnason (FC Basel), 10. Gylfi Sigurdsson (Swansea City), 14. Kári Árnason (Malmö), 16. Rúnar Már Sigurjónsson (Sundsvall), 17. Aron Gunnarsson (Cardiff City), 20. Emil Hallfredsson (Udinese); atacanți: 7. Johann Gudmundsson (Charlton), 9. Kolbeinn Sigthórsson (Nantes), 11. Alfred Finnbogason (Augsburg), 15. Jón Dadi Bödvarsson (FC Kaiserslautern), 22. Eidur Gudjohnsen (Molde).

PORTUGALIA (selecționer Fernando Santos) - portari: 1. Rui Patrício (Sporting Lisabona), 12. Anthony Lopes (Olympique Lyon), 22. Eduardo (Dinamo Zagreb); fundași: 2. Bruno Alves (Fenerbahçe Istanbul), 3. Pepe (Real Madrid), 4. José Fonte (Southampton), 5. Raphael Guerreiro (Lorient), 6. Ricardo Carvalho (AS Monaco), 19. Eliseu (Benfica Lisabona), 21. Cédric (Southampton); mijlocași: 8. João Moutinho (Monaco), 10. João Mário (Sporting Lisabona), 11. Vieirinha (VfL Wolfsburg), 13. Danilo Pereira (FC Porto), 14. William Carvalho (Sporting Lisabona), 15. André Gomes (FC Valencia), 16. Renato Sanches (Benfica Lisabona), 18. Rafa Silva (SC Braga), 23. Adrien Silva (Sporting Lisabona); atacanți: 7. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 9. Éder (OSC Lille), 17. Nani (Fenerbahçe Istanbul), 20. Ricardo Quaresma (Beșiktaș Istanbul).