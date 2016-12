Lourdes joacă în cel mai nou film regizat de mama sa

Madonna o va distribui pe fiica sa, Lourdes, în vârstă de 13 ani, în cel mai nou film pe care îl regizează, “W.E”. Fiica Madonnei, care va fi prezentată pe generic sub numele de Lola Leon, a fost văzută pe platou purtând o uniformă şcolară, pentru debutul său în film. Nu se ştie exact ce rol joacă tânăra şi cât de important este acesta. Lourdes, cunoscută şi ca Lola, a fost pe platou alături de mama sa şi de fraţii Rocco şi David. Miercuri, Madonna a filmat în Mayfair, în Marea Britanie. “W.E.”, al doilea film al Madonnei în calitate de regizor, spune povestea relaţiei dintre Edward al VIII-lea şi Wallis Simpson. Producţia, care are un buget de 18 milioane de lire sterline, va fi filmată în Franţa şi Anglia şi include şi o poveste de dragoste ce se petrece în 1998. Din distribuţie fac parte Abbie Cornish, Andrea Riseborough şi James D\'Arcy. Primul film al Madonnei, “Filth and Wisdom”, care îl avea ca protagonist pe liderul trupei de gypsy punk Gogol Bordello, Eugene Hutz, a primit cronici negative. Din cauza acestor reacţii, Madonna pare că este mult mai aplecată asupra detaliilor, de data aceasta.

O sursă de pe platouri a declarat că artista a petrecut trei ore ca să filmeze o scenă de zece secunde. Madonna, care a declarat că finanţează singură acest proiect, a făcut economii, aducând mobilă pentru film din apartamentul său din New York.