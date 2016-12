Lourdes vrea să scape de sub controlul Madonnei

Se ştie că fetele se maturizează mai repede decât băieţii, dar în cazul Madonnei nu ne poate uimi faptul că fiica sa îi calcă pe urme. Lourdes, fiica în vârstă de 16 ani a Madonnei, nu prea mai suportă autoritatea mamei sale şi regulile neaşteptat de stricte ale acesteia. Ea are de gând să urmeze cursurile Liceului Bard, situat în apropiere de New York, doar, doar va scăpa de sub supravegherea celebrei sale mame. Adolescenta este atât de pornită încât vrea să îşi plătească singură şcolarizarea. Lourdes ar putea să-şi vadă visul de independenţă realizat, pentru că o ajută pe mama sa la crearea liniei vestimentare Material Girl, dedicată adolescentelor, ocupaţie care cu siguranţă este remunerată. Liceul nu este unul public, iar taxele sunt destul de mari, dar cum colecţia este un succes, Lourdes este convinsă că va putea face faţă cheltuielilor. Fiica Madonnei are de gând să se înscrie şi la Universitatea New York, să urmeze cursurile de artă.

Lourdes s-a săturat de celebritatea mamei sale şi vrea o viaţă cât mai aproape de normalitate, pentru o fată de vârsta ei, fără să mai fie urmărită peste tot de fotoreporteri. Cariera şi extravaganţele mamei sale i-au asigurat însă o popularitate care începe să fie prea greu de suportat pentru adolescentă. Rămâne de văzut dacă Madonna, în vârstă de 54 de ani, îi va permite să fie chiar atât de independentă. Până acum, a fost o mamă destul de strictă şi nu i-a permis lui Lourdes nici să fumeze şi nici să participe la tot felul de petreceri mondene, fără ea sau fără supravegherea unei persoane de încredere.

Madonna este destul de ocupată cu noul său turneu mondial MDNA, pentru promovarea noului său album. Cum însă a venit la prea puţin timp de precedentul, încasările au cam lăsat de dorit, Madonna având de suferit din cauza supramediatizării. Ce începe rău, riscă să se termine şi mai rău. Cântăreaţa s-a văzut nevoită să se autocenzureze. Madonna a decis să nu poarte o rochie de mireasă musulmană stilizată în videoclipul noului single ”Superstar”, deoarece se teme pentru siguranţa ei. Cântăreaţa intenţiona să îmbrace o costumaţie pe care a numit-o ”Terror Bride”, o combinaţie între vălul tradiţional de nuntă irakian şi uniforma soldaţilor americani, ca mod de manifestare a dezacordului cu privire la război şi la opresiunile asupra femeilor. Consilierii cântăreţei au sfătuit-o însă că este mai bine să renunţe, ceea ce a şi făcut, chiar dacă nu şi-a ascuns dezamăgirea. Madonna a ţinut însă să precizeze că nu va renunţa definitiv la această ţinută, ci o va folosi când va crede de cuviinţă.