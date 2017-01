Love Parade s-a întors la Berlin după o pauză de doi ani

Sute de mii de oameni au participat, duminică, la festivalul Love Parade din Berlin, după o pauză de doi ani în care evenimentul nu a mai fost organizat din motive de ordin financiar. Organizatorii au sperat să atragă, anul acesta, în jur de un milion de participanţi în zona Porţii Brandenburg care a fost, recent şi gazda evenimentului World Cup's Fan Mile. 40 de care speciale au fost conduse pe străzi, pe acestea fiind plasaţi DJ-i care să antreneze mulţimea de oameni.

Love Parade a fost organizată pentru prima oară, ca o mică petrecere, în 1989, cînd a căzut Zidul Berlinului. A devenit extrem de populară zece ani mai tîrziu, cînd a atras 1,5 milioane de participanţi. Cu toate acestea, după 1999, cifrele au început să scadă odată cu comercializarea acestui eveniment şi a costurilor din ce în ce mai ridicate. O companie germană de fitness a decis să îl sponsorizeze şi anul acesta, sub sloganul "The Love is Back", fanii muzicii dance din toată lumea s-au întors în capitală germană. Festivalul s-a desfăşurat pe parcursul întregii zile, petrecerile continuînd în barurile de noapte ale oraşului. Printre DJ-ii care participă la festival s-au numărat Paul van Dyk, Westbam şi Tiesto.