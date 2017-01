Lovit de taxi

Un bărbat a ajuns, ieri seară, pe patul de spital, după ce a fost lovit de un taxi pe Drumul Naţional 2 A, în apropierea hipermarket-ului Carrefour. Potrivit anchetatorilor, Mihai Pitu, de 59 de ani, angajat al firmei Trans Taxi, efectua o cursă din Constanţa către Carrefour la volanul unui Chevrolet Kallos înmatriculat CT 1277. Ajuns în apropierea magazinului, în faţa maşinii a apărut brusc un bărbat care încerca să traverseze neregulamentar şoseaua. Şoferul a încercat să-l evite, dar nu a reuşit. „Pietonul pe care l-am lovit se afla pe mijlocul drumului şi se clătina. Am avut timp să frînez, dar nu am putut evita impactul. Nu aveam viteză, în jur de 40-50 km/ h. Doar ce plecasem de la semafor, nu am avut cînd să accelerez. În plus traficul era destul de aglomerat”, ne-a declarat Mihai Pitu, şoferul taxiului. Taximetristul a fost testat de poliţişti cu aparatul Drager, rezultatul examinării fiind acela că şoferul nu consumase băuturi alcoolice.