Lovit de tir

Un constănţean în vârstă de 67 de ani a ajuns ieri după-amiază la spital, după ce a fost rănit într-un accident rutier produs în municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că Ion Nuţă, de 36 de ani, a condus pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre Şoseaua Mangaliei către strada Cumpenei, un autotren marca DAF, cu numărul de înmatriculare MH 15 TDG. Ajuns în apropierea restaurantului „Rovas”, spun anchetatorii, acesta l-a acroşat pe Gheorghe Târziu, de 67 de ani, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure, din stânga conducătorului auto. În urma impactului, pietonul a suferit mai multe leziuni şi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Mi-a sărit pur şi simplu în faţă. Nu ştiu ce a fost în mintea lui când s-a hotărât să traverseze pe aici, mai ales că la 15 metri distanţă era o trecere de pietoni. Am tras de volan cât am putut ca să-l evit, dar l-am atins oricum. Din ce am văzut eu, s-a rănit la cap după ce a căzut”, a declarat Ion Nuţă, şoferul tirului implicat în accident. „A trecut prin faţa mea, s-a oprit la jumătatea drumului şi apoi a încercat iar să traverseze. Cred că el a estimat că va avea timp să treacă”, a povestit un şofer care a asistat la întreaga scenă. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şoferul tirului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.