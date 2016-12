Lovită cu un ciocan în cap de propriul ginere!

14:29:21 / 28 Martie 2014

eu

Pt fapta care a facut-o ar trebui sa fie tras la raspundere ( tentativa de omor, vatamare corporala grava, etc) . Fata inca de cand erau prieteni nu prea la vrut de sot,dar tot ii baga masa in cap sa il ia de barbat , pt ca omul e "bine bine" din punct de vedere financiar si acum cred ca masa ei cam are pretentii la avere. Oricum nu trebuia sa se intample asa.