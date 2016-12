Lovită de patru maşini

Moarte cumplită pentru o femeie de 58 de ani, care a fost implicată într-un tragic accident rutier petrecut, luni seară, în jurul orelor 20.00, în apropierea localităţii constănţene Valu lui Traian. Poliţiştii de la Rutieră spun că Marius Nicu M. a condus o maşină pe Drumul Naţional 3 (Constanţa -Ostrov), dinspre municipiul Constanţa către oraşul Murfatlar. La un moment dat, ajuns la intrarea în localitatea Valu lui Traian, spun oamenii legii, acesta a acroşat-o pe Elena D., de 58 de ani, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. După impact, victima s-a prăbuşit pe carosabil şi, în clipele următoare, a fost călcată de alte trei maşini, şoferii nevăzând-o sau nemaiavând cum să o evite. „Nu observasem ce s-a întâmplat, am simţit ceva la roţile din partea stângă. Când am văzut, am tras pe dreapta şi am aşteptat Poliţia’’, a declarat un şofer. În urma rănilor suferite, femeia a murit pe loc. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, şoferii implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a produs cumplitul accident rutier. (R.M.)