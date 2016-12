Lovită pe trecere

“NU AM VĂZUT-O” O femeie din localitatea constănţeană Valu lui Traian a fost rănită, luni seară, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov). Poliţiştii de la Rutieră spun că şoferul unei autoutilitare marca Peugeot, cu numărul de înmatriculare TX 1379 XC, se deplasa pe Drumul Naţional 3. La un moment dat, spun oamenii legii, acesta a acroşat o femeie care a încercat să traverseze şoseaua pe trecerea de pietoni. Conducătorul auto spune că de vină este un şofer care l-a orbit cu farurile. “O maşină care venea din sensul opus avea pornită faza lungă. Din cauza asta, nu am văzut-o pe femeie în momentul în care s-a angajat în traversarea şoselei”, a declarat tânărul aflat la volan. “Cineva ne-a orbit cu farurile şi am văzut-o din scurt pe femeie pe trecerea de pietoni. Nu a mai avut ce să facă pentru a evita impactul”, a povestit prietena şoferului. În urma coliziunii, victima a suferit multiple leziuni şi a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii au deschis pe numele şoferului autoutilitarei dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. El este cercetat în stare de libertate.

TRECERILE NU MAI SUNT SIGURE Statisticile prezentate de oficialii Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC) arată că, în anul 2010, pe şoselele din România au avut loc nu mai puţin de 9.213 accidente rutiere, în urma cărora 2.363 de oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi 8.477 au fost răniţi. Cifrele plasează ţara noastră în coada clasamentului european privind victimele accidentelor rutiere. Marian Nedelescu, preşedintele AVAC, a declarat că \"numărul este suficient de mare pentru a plasa decesele rutiere ca fiind prima cauză a morţii în România, în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani. Astfel, se ajunge la o medie de şase decese pe zi, în 2010, cauzată de accidente rutiere”. Statisticile AVAC plasează în topul cauzelor accidentelor de circulaţie traversările neregulamentare şi neacordarea de prioritate pentru pietoni sau autovehicule.