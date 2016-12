Lovitură „de natură”, în agricultură

NEPUTINCIOŞI ÎN FAŢA NATURII DEZLĂNŢUITE De parcă nu a fost suficientă lipsa de interes a guvernelor portocalii faţă de sectorul agricol, în urmă cu trei nopţi natura a decis să dea şi ea o lovitură legumicultorilor. În urma furtunii năprasnice din noaptea de duminică spre luni, o bună parte din solariile ridicate în judeţul Constanţa au fost distruse. „În viaţa mea nu am văzut o asemenea furtună. Atât solarul meu cât şi cel primit de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) sunt compromise. Nu se mai poate recupera nimic, nici din folie şi nici din cadrul de lemn. În ceea ce priveşte culturile pe care le aveam, acestea sunt compromise, mai ales că în următoarele zile se anunţă prima brumă. Va trebui să o iau din nou, de la zero. Folia am mai schimbat-o o dată, însă acum trebuie să refac şi cadrul de lemn”, a declarat Ionel Mihoc din Tortoman.

SE CAUTĂ SOLUŢII Tânărul legumicultor zâmbea rece în timp ce explica ceea ce trebuie să facă pentru a repune în funcţiune singura sursă de venit: solariile. Nu era zâmbetul său, ci mai degrabă încerca să-şi ascundă supărarea. „Abia terminasem de pus răsadurile de salată şi mă pregăteam, împreună cu familia, să culeg şi ultima recoltă de castraveţi din acest an. Acum sunt compromise. Nu mai putem salva nimic. Folia costă cel puţin 500 de lei, cadrul de lemn, peste 1.500 de lei. Nu am aceşti bani, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţ”, a spus Mihoc. Ce a rămas după furtună? Folia care acoperea solariile era practic sfâşiată de rafalele de vânt, iar bucăţi din cadrul solarului erau aruncate la câteva zeci de metri de locul unde era amplasat. În noianul de rapoarte privind dezastrul, CJC are veşti bune. „Împreună cu Prefectura Constanţa am constituit o comisie de evaluare a pagubelor pentru a vedea cum îi putem ajuta pe cei care au rămas fără un acoperiş deasupra capului în urma furtunii de duminică noapte. Niciodată în ultimii 30 de ani nu a fost o furtună atât de puternică, nu s-a mai văzut un vânt care să bată cu 108 km/h. Ştiu că au fost distruse mai multe dintre solariile care nu au avut structură de rezistenţă. Vom evalua pagubele şi vom căuta soluţii pentru a-i ajuta pe gospodari”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.