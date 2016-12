Lovitură pentru Apple

Justiţia reprezintă o necunoscută nu numai în România, ci şi în străinătate. Instanţa districtuală din Tokyo a respins acuzaţiile de plagiat făcute de Apple împotriva Samsung, decizia fiind, astfel, o victorie pentru producătorul sud-coreean, după cea dată de un juriu convocat de tribunalul San Jose din California, SUA, care a acuzat Samsung de încălcarea drepturilor de proprietate ale mai multor patente deţinute de Apple şi a respins acuzaţia similară făcută de compania sud-coreeană. Reprezentanţii Apple au refuzat deocamdată orice comentariu. Judecătorul Tamotsu Shoji a decis că produsele Samsung nu se ridică la nivelul tehnologiei Apple şi a respins acuzaţiile companiei americane. În SUA, pe 6 decembrie se va ţine încă o înfăţişare pentru a decide dacă o serie de produse Samsung vor fi interzise la comercializare pe teritoriul american.

Apple mai are acum şi o altă problemă. Compania niponă Sharp, cea care trebuie să livreze către Apple ecranele pentru noua generaţie de telefoane iPhone, nu a început încă producţia componentelor. Cu toate că la începutul lunii august s-a spus că producătorul japonez va începe livrările de ecrane către Apple în această lună, publicaţia ”The Wall Street Journal” a relatat că Sharp nici măcar nu a început producţia la scară largă a ecranelor pentru următoarea generaţie de telefoane Apple. Sharp nu este singurul furnizor de ecrane pentru Apple, compania americană mai cumpăra şi de la Japan Display sau de la LG Display, aşa că lansarea următorului iPhone, eveniment prognozat pentru luna septembrie, aparent nu va fi ameninţată. Întrebarea care se pune este dacă Apple va putea produce suficiente telefoane pentru a satisface cererea, în condiţiile în care unul dintre furnizorii săi de ecrane întârzie livrările. Întârzierea este cauzată de faptul că Sharp are costuri mai mari, care pun presiune pe marjele sale de profit şi încă nu este clar dacă Apple va oferi vreun stimulent financiar pentru accelerarea producţiei. Sharp oricum este într-o situaţie destul de delicată. Agenţia de evaluare Standard & Poor\'s a retrogradat ratingul companiei în categoria junk, nerecomandat pentru investiţii, după ce producătorul nipon de echipamente electronice a raportat pierderi de 1,76 miliarde de dolari în trimestrul aprilie - iunie şi a avertizat că se aşteaptă la pierderi şi mai mari pentru întregul an.