Lovitură pentru Apple! Câştig pentru Samsung

Compania Apple a pierdut apelul pe care l-a depus după decizia Înaltei Curţi din Marea Britanie, care a stabilit că designul tabletelor Samsung Galaxy Tab nu a copiat designul iPad-ului. Cele două companii, cei mai mari producători de smartphone şi tablete PC din lume, se confruntă în zeci de procese pe brevete tehnologice sau de design, în diferite ţări, iar decizia Curţii de Apel din Marea Britanie ar putea reprezenta răspunsul final în această situaţie, pentru Europa. Aplicarea deciziei va interzice pornirea altor litigii în justiţie pe tema designului tabletelor, între cele două companii, în Europa. Curtea de Apel a întărit verdictul dat de Înalta Curte, care a decis că Samsung nu a copiat designul Apple, motivând, în parte, că ”acestea nu sunt la fel de cool”.

Reprezentanţii Samsung au primit cu bucurie decizia, comentând că sunt siguri că ”Apple nu a fost prima companie care a proiectat o tabletă cu o formă rectangulară şi colţuri rotunjite”. Apple nu a reacţionat în mod public după anunţarea deciziei. În urma respingerii apelului, compania din Cupertino, California, a fost instruită să difuzeze materiale informative în care să menţioneze că Samsung nu a copiat designul iPad.

PIERDERE CONSTANTĂ O lovitură de altă natură a înregistrat însă Nokia, care are pierderi de aproape un miliard de euro în trimestrul al treilea, al şaselea consecutiv pe minus pentru compania finlandeză, vânzările smartphone-urilor Lumia coborând puternic faţă de perioada aprilie - iunie. Compania se pregăteşte însă pentru apariţia pe piaţă, în luna noiembrie, a celei de-a doua generaţii Lumia, cu Windows Phone 8. Primele smartphone-uri Lumia, lansate la începutul acestui an, au primit recenzii pozitive în presă dar nu au reuşit să lase o amprentă semnificativă pe o piaţă dominată de Android şi iPhone. În primele nouă luni ale acestui an, Nokia a înregistrat pierderi de patru miliarde de euro, faţă de un minus de 412 milioane de euro în perioada corespunzătoare a anului trecut. Per total, Nokia a vândut în trimestrul al treilea 6,3 milioane de smartphone-uri şi 76,6 milioane de telefoane mobile cu funcţii de bază. În ciuda rezultatelor mai mult decât modeste, acţiunile Nokia au crescut ieri cu 9%, specialiştii considerând că rezultatele puteau fi cu mult mai catastrofice şi existând speranţe că noile lansări vor repoziţiona compania pe piaţă.