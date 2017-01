Low şi-a lăudat elevii după eşecul cu Franţa

În ciuda eşecului suferit joi, la Marsilia în faţa Franţei, scor 0-2, în semifinalele EURO 2016, selecţionerul Germaniei, Joachim Low, este convins că elevii săi ar fi meritat să joace meciul decisiv pentru câştigarea titlului european. “Am fost echipa mai bună. Am depus mult efort, limbajul corpului a fost bun, am fost ofensivi şi am câştigat multe dueluri individuale. Am fost ghinionişti să primim gol dintr-un penalty în ultimul minut al primei reprize. Am avut şansele noastre, dar nu am reuşit să marcăm. Pur şi simplu am fost lipsiţi de noroc. Au fost multe lucruri care nu s-au petrecut aşa cum am fi dorit, deşi ne-am implicat foarte mult. Am încercat să jucăm într-o manieră ofensivă, dar nu am avut şansa de a marca. Este adevărat că a existat şi acel penalty, care fost punctul de cotitură al meciului. În 2008, 2010 sau 2012 am pierdut în faţa unor echipei mai puternice, însă nu a fost cazul de această dată. Am avut jucători accidentaţi, precum Gomez şi Khedira, Hummels a fost suspendat, iar Boateng a ieşit de pe teren accidentat. Aceste absenţe nu au putut fi compensate. Am fost slăbiţi, pentru că este vorba de patru jucători extrem de importanţi. Echipa mea a făcut maximum şi nu este nimic de regretat. Am fost superiori Franţei la toate capitolele, mai puţin la goluri şi la rezultat”, a spus Low, care a comentat şi faza din prelungirile primei reprize, când centralul Nicola Rizzoli a acordat o lovitură de pedeapsă pentru un henţ comis de Bastian Schweinsteiger: “Este dificil de decis. Am văzut că mâna nu era neapărat în apropierea corpului, totul s-a petrecut într-o fracţiune de secundă. Este ghinion, însă atunci când sari, nu-ţi poţi controla toate mişcările. Dar nu vreau să acuz pe nimeni”. “Singura critică poate fi faptul că nu am fost necruţători în faţa porţii. Am avut şanse bune să înscriem unul sau două goluri. Am avut ambiţie şi concentrare, dar ne-a lipsit norocul. Am jucat bine, deşi adversarul a fost pe măsură şi ne-a făcut viaţa grea. Francezii au stat foarte bine în teren, nu prea am avut spaţiu de manevră, era mereu un jucător francez în apropiere. De aceea nu prea au fost ocazii unu la unu”, a adăugat portarul Manuel Neuer.

În privinţa finalei, Low este convins că Franţa are prima şansă în faţa Portugaliei, în partida programată duminică, de la ora 22.00 (în direct la ProTV şi Dolcesport 1), pe “Stade d France”. “Cred că Franţa va câştiga împotriva Portugaliei, care nu a convins pe deplin. Franţa a meritat calificarea, este o echipă foarte bună, chiar dacă noi am fost mai buni decât ei”, a declarat selecţionerul german.

