LPS Aripi Piteşti şi LPS Banatul Timişoara îşi dispută Supercupa

Turneul final al Cupei “Hagi-Danone” şi-a desemnat, ieri, cele două câştigătoare, care se vor confrunta în Supercupă, azi, de la ora 17.00, pe stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”. În competiţia cluburilor, adresată juniorilor legitimaţi la cluburi de fotbal şi prezentă în continuare în calendarul Federaţiei Române de Fotbal sub numele de Campionatul Naţional de Juniori E, medaliile de campioni au fost cucerite de LPS Aripi Piteşti, care a trecut, în semifinale, de fosta campioană, ACU Arad, şi a învins la limită, 1-0, în ultimul act, pe Ceahlăul Piatra Neamţ. Organizatorii i-au oferit titlul de cel mai bun jucător al competiţiei lui Ianis Hagi (Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”), în timp ce Andrei Nica (Ceahlăul) a ieşit golgeter, cu 5 goluri, iar Andrei Crivăţ (LPS Piteşti) a fost ales cel mai bun portar. „Sunt fericit că am câştigat acest trofeu, mai ales că nu mă aşteptam. Sper să mai vină şi altele, dar sunt conştient că trebuie să muncesc mult. Am avut emoţii, pentru că trofeul l-am primit chiar din mâinile tatălui meu”, a spus Ianis Hagi. Competiţia şcolilor, adresată echipelor de fotbal din şcolile generale, pentru copii cu vârste între 10 şi 12 ani, a fost adjudecată de LPS Banatul Timişoara, care a trecut, în finală, cu 6-5, după executarea loviturilor de departajare, de Liceul “Mircea Eliade” Bucureşti. Cel mai bun jucător al întrecerii a fost ales Cătălin Dobre (Liceul “Mircea Eliade”), golgeter a ieşit Sebastian Igor (Şcoala nr. 27 Braşov), iar cel mai bun portar a fost desemnat David Filip (LPS Banatul Timişoara). Festivitatea de premiere a fost efectuată de doi dintre reprezentanţii “Generaţiei de Aur”, Gică Hagi şi Miodrag Belodedici. „În primul rând, felicit toţi copiii pentru că au ajuns până aici. Trebuie să-i sprijinim pentru a-şi împlini visele. Mă bucur că am trăit alături de ei, pentru câteva zile, bucuria de a juca fotbal”, a spus cel mai bun jucător român din toate timpurile, Gică Hagi. Competiţia se va încheia azi, cu meciul-vedetă, învingătoarea dintre LPS Aripi Piteşti şi LPS Banatul Timişoara urmând să meargă la turneul final “Danone Nations Cup 2010” din Africa de Sud, în timp ce învinsa se va mulţumi cu un cantonament de zece zile în ţară.

Rezultatele înregistrate ieri - semifinale cluburi: Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Braşov 2-1, LPS Aripi Piteşti - ACU Arad 6-5 (1-1) - după lovituri de departajare; finala: LPS Aripi Piteşti - Ceahlăul 1-0; semifinale şcoli: LPS Banatul Timişoara - Şcoala ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 5-4 (0-0) - după lovituri de departajare, Liceul “Mircea Eliade” - Şcoala nr. 27 Braşov 5-4 (0-0); finala şcoli: LPS Banatul Timişoara - Liceul “Mircea Eliade” 6-5 (1-1) - după lovituri de departajare.