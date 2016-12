LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a ratat semifinalele CN de rugby Under 17

Disputate ieri, pe stadionul de rugby LPS din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, meciurile din sferturile de finală ale turneul final al Campionatului Naţional de rugby pentru juniori Under 17. Cotată cu şansa a doua, echipa Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanţa nu a reuşit să producă surpriza în disputa cu CSS Bîrlad. Moldovenii au avut o primă repriză foarte bună, cu două eseuri şi o transformare, şi au intrat cu un avantaj considerabil la pauză, 12-0. Partea secundă le-a aparţinut gazdelor, care au forţat o revenire spectaculoasă, după eseul reuşit de Istrate şi transformat de Ibram. În ciuda asaltului din final, constănţenii nu au mai punctat, CSS Bîrlad impunîndu-se cu 12-7. “Am jucat destul de bine, dar am întîlnit un adversar bun şi ne-a dezavantajat şi arbitrajul”, a spus antrenorul Adrian Pllotschi. Pentru LPS Constanţa au evoluat: Catrangu, Dogaru, Ţăranu, Olescu, Fl. Ion, F. Ştefan, V. Florea, Ogea, Bebu, Baeră, Scripcariu, Iorgu, Ibram, Istrate, Rusten. Rezerve: Creţu, Tode, Boldescu, Mitu, Ivanov, Motoloiu, Stan. În urma acestui rezultat, LPS va evolua în turneul pentru locurile 5-8. Celelalte rezultate din sferturi: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” - Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galaţi 44-0; CSS Tecuci - CSM Baia Mare 5-0; CTMR TF Metrorex Bucureşti - CS Unirea Paşcani 38-3. Astăzi sînt programate, pe stadionul “Constructorul-Cleopatra”, semifinalele CN Under 18 - turneul 5-8: U. Gens Cluj - LPS Suceava (ora 9.00) şi CSS 2 Baia Mare - CSS 3 Steaua (ora 10.30); turneul 1-4: RC Pantelimon - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti (ora 17.00) şi LPS Focşani - CSS Bîrlad (ora 19.00).