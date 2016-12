LPS “Nicolae Rotaru“, în finala CN de rugby U18

Echipa de rugby a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru“ s-a calificat în finala Campioantului Naţional de rugby Under 18. Vineri, în semifinala disputată pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, formaţia pregătită de Adrian Plottschi şi Virgil Năstase, a învins, cu 10-0 (10-0) pe CSS Bîrlad. Partida s-a decis după doar opt minute, Ilie Iorgu reuşind să înscrie, în min. 4 şi 6, ambele eseuri ale echipei constănţene, la capătul a două curse impetuoase, în care şi-a lăsat pe drum mai mulţi adversari. Nici întreruperea de zece minute cauzată de ploaia torenţială nu a adus vreo schimbare în ceea ce priveşte deznodământul partidei, astfel că tinerii rugbyşti de la LPS “Nicolae Rotaru“ Constanţa au putut sărbători la final o frumoasă calificare în ultimul act al competiţiei. În finala CN U18, care va avea loc duminică, de la ora 11.00, LPS “Nicolae Rotaru“ va întâlni pe CTMRTF Bucureşti, formaţie care a învins în semifinale, cu 15-0 (9-0), pe U. Gens Cluj. „Sunt extrem de fericit. Băieţii au făcut o partidă foarte bună, pe o vreme când numai rugby nu se putea juca. Mă bucură dorinţa lor mare de a lupta, de a demonstra că această echipă are o valoare ridicată. Noi ne-am atins deja obiectivul prin calificarea în finală, dar acum ne dorim mai mult: să devenim campionii României. Din păcate, nimeni nu a pariat pe noi la început, am fost chiar luaţi peste picior la o selecţie care a avut loc la Bucureşti, dar uite că, din fericire, acei specialişti s-au înşelat. Noi am tăcut din gură, am făcut ce am ştiut mai bine: să ne pregătim conştiincios şi să jucăm cel mai bun rugby pe care îl ştim. Îi felicit pe aceşti copii pentru tot ce au făcut până acum. Vă spun în premieră că dacă vom câştiga finala îmi voi tunde mustaţa. O am de 30 de ani, de când am terminat armata, însă m-au rugat să fac acest pariu şi mă voi ţine de cuvânt“, a declarat antrenorul Adrian Pllotschi. Pentru LPS “Nicolae Rotaru“ au jucat: Jianu, Dogaru, Apetroaie, Stan, Mocanu, Ion, Ţăranu, Ogea, Croitoriu, Ibram, Scripcariu, Mihai, Mălăiu, Iorgu, Bebu; au mai jucat: Tiron, Banciu, Husein şi Repidou. Tot duminică, dar de la ora 9.00, va avea loc şi meciul pentru locurile 3-4: CSS Bîrlad - U. Gens Cluj. Sâmbătă vor avea loc şi partidele de clasament de la U18, după următorul program - loc 5-6: CSM Ştiinţa Baia Mare - CNAV Bucureşti (ora 17.00); loc 7-8: LPS Focşani - CSS Tecuci (ora 18.30). Programul partidelor la CN U17 - sâmbătă, ora 9.00, locurile 5-6: CNAV Bucureşti - Unirea Iaşi; ora 10.10, finala mică: Steaua Bucureşti - Grup Şcolar Unirea Paşcani; ora 11.15, finala mare: CTMRTF Bucureşti - CSS Bîrlad.