LPS “Nicolae Rotaru“, vicecampioana României la rugby U18

Echipa de juniori Under 18 a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru“ din Constanţa, pregătită de Adrian Pllotschi şi Virgil Năstase, a cedat în finala Campionatului Naţional, 0-21 (0-14) în disputa cu echipa CTMRTF Bucureşti. În ciuda acestui eşec, LPS “Nicolae Rotaru“ se poate declara mulţumită de performanţa atinsă în acest sezon, mai ales că anul trecut ocupase locul 8. „Nu sunt dezamăgit, pentru că băieţii au muncit mult pentru a ajunge aici. Îi felicit pentru efortul depus. Îmi pare rău că în finală nu au putut mai mult. Nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că acest scor nu reflectă nici pe departe diferenţa ditnre cele două formaţii. Am întâlnit însă o echipă mai determinată, mai sigură în forţele ei şi care ne-a taxat la fiecare acţiune mai periculoasă în terenul nostru. Suntem însă vicecampionii României şi cred că putem fi mândri de acest lucru. Mergem cu capul sus mai departe pentru că aceşti copii au dovedit că au valoare. Mulţumim directorului Andrei Szemerjai, DSJ Constanţa şi Asociaţiei Judeţene de Rugby pentru sprijinul acordat“, a declarat la Pllotschi. Iată şi echipa folosită în finală de tehnicianul constănţean: Catrangiu, Dogaru, Apetroaie, Stan, Mocanu, Ion, Ţăranu, Ogea, Croitoriu, Ibram, Scripcariu, Mihai, Mălăiu, Iorgu, Bebu. Au mai intrat: Tiron, Banciu, Husein, Repidon, Jianu, Duda. Medaliile de bronz au fost cucerite de U. Gens Cluj, învingătoare, cu 10-3, în finala mică disputată cu CSS Bîrlad. În celelalte meciuri de clasament la U18 s-au consemnat rezultatele - loc 5-6: CNAV Bucureşti - CSM Ştiinţa Baia Mare 17-3; loc 7-8: CSS Tecuci - LPS Focşani 21-8. La Under 17, titlul naţional a fost cucerit tot de CTMRTF, învingătoare, cu 11-0, în faţa echipei CSS Bîrlad. În finala mică, la U17, Steaua - Grup Şcolar Paşcani 3-0.