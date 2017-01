LPS Piteşti a câştigat Memorialul “Iosif Bukossi”

Prima ediţie a Memorialului “Iosif Bukossi”, competiţie rezervată copiilor născuţi după 1 ianuarie 2000 şi dedicată fostului mare antrenor constănţean, s-a încheiat ieri, când au fost programate finalele, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. În ultimul act al competiţiei, disputat în faţa a câtorva zeci de spectatori, s-au întâlni gazdele de la Academia Hagi 2000 Constanţa şi principala rivală în lupta pentru trofeu, LPS Piteşti. După ce în grupă, în prima zi a turneului, Academia Hagi a câştigat clar duelul cu piteştenii, scor 7-2, situaţia a fost total diferită ieri. Constănţenii, pregătiţi de Doru Carali, au condus cu 1-0, prin golul marcat de Mihael Onişa, în prima repriză, dar piteştenii au revenit pe final şi au răsturnat situaţia, în urma reuşitelor lui Antonio Stan şi Alexandru Duminică. LPS Piteşti s-a impus cu 2-1, astfel că a obţinut mult râvnitul trofeu, bucuria fiind maximă în tabăra piteşteană, în timp ce pe obrajii micuţilor fotbalişti constănţeni lacrimile au curs din greu.

„Competiţia a fost un real succes, în memoria profesorului şi antrenorului Iosif Bukossi, cu care am avut marea onoare de a fi coleg. Mă bucur că s-a materializat şi le-am dat ocazia copiilor să-şi arate măiestria pe teren”, a spus Doru Carali, tehnicianul finalistei. „Este o victorie frumoasă, mai ales că am câştigat în faţa echipei Academiei, după ce am pierdut în grupă cu 2-7. Ne-am luat revanşa şi am obţinut trofeul”, a completat căpitanul piteştenilor, Alexandru Duminică, desemnat cel mai bun jucător al turneului. Organizatorii au mai acordat două premii speciale - cel mai bun portar: Ilie Chiselciu (Kinder Tg. Mureş) şi golgeterul competiţiei: Andrei Răduc (FC Viitorul 2000 Constanţa) - cu 8 goluri.

Finala a fost urmărită de pe margine de către fiul fostului mare antrenor, Cătălin Bukossi, dar şi de nepotul George, în vârstă de 14 ani. Ultimul a efectuat festivitatea de premiere, desfăşurată pe terenul sintetic, în urma căreia toţi jucătorii au primit diplome de participare, iar echipele clasate pe podium au fost recompensate cu medalii şi cupe. „Şi eu, şi fiul meu, suntem bucuroşi că s-a făcut această competiţie şi le mulţumim organizatorilor pentru această iniţiativă lăudabilă. Ţin să le mulţumesc antrenorului Doru Carali, preşedintelui Academiei, Paul Peniu, şi, nu în ultimul rând, lui Gică Hagi. Sunt sigur că, dacă ne urmăreşte de undeva de sus, tata este foarte mulţumit”, a spus Cătălin Bukossi.

Rezultatele partidelor de ieri - finala pentru locurile 7-8: Juniorul Bucureşti - Metalul Constanţa 3-2; finala pentru locurile 5-6: Academia Hagi 2001 - FC Farul Constanţa 4-0; finala mică: Kinder Tg. Mureş - FC Viitorul 2000 Constanţa 1-0; LPS Piteşti - Academia Hagi 2000 Constanţa 2-1.