LSD-ul, mai puţin periculos decît alcoolul?

David Nutt, un consilier guvernamental din Marea Britanie, a scandalizat opinia publică, ce i-a cerut să demisioneze, după ce a afirmat că ”LSD, Ecstasy şi canabisul sînt mai puţin periculoase decît alcoolul şi tutunul”. Profesorul David Nutt a declarat că toate drogurile ar trebui să fie ierarhizate potrivit unui ”clasament al pagubelor” pe care le produc asupra organismului. Potrivit clasamentului întocmit de profesorul Nutt, alcoolul se situează pe poziţia a cincea, iar tutunul, pe locul al nouălea, devansînd canabisul şi drogurile LSD şi Ecstasy. Criticii l-au atacat imediat pe profesorul britanic, preşedintele Advisory Council of the Misuse of Drugs, cerîndu-i să demisioneze, deoarece se află într-o ”cruciadă personală”.

David Nutt, profesor la Universitatea Bristol şi la Imperial College din Londra, urmează să îşi prezinte această teorie controversată printr-o lectură la Centre for Crime and Justice Studies din cadrul King\'s College din Londra. Acelaşi profesor a ajuns pe prima pagină a presei britanice şi a declanşat mînia opiniei publice, în februarie, cînd a afirmat că o pastilă de Ecstasy nu este cu nimic mai periculoasă decît o şedinţă de călărie.