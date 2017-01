LSRS prezintă: tineri români de excepţie, modele pentru o lume întreagă!

Ca în fiecare an, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) se încăpățânează să aducă în atenția opiniei publice din România tineri români cu rezultate academice și extracurriculare de excepție - ce rareori se bucură de interesul și atenţia pe care le merită. Aceștia vor fi premiați pe 5 ianuarie 2017, în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate. Evenimentul va debuta la ora 18.00, la Palatul Parlamentului, Sala C.A. Rosetti. Invitații sunt așteptați începând cu ora 17.00.

Astfel, LSRS are onoarea de a vă prezenta, pe scurt, lista finaliştilor şi de a vă invita să-i cunoaşteţi şi să le recunoaşteţi meritele extraordinare. Veniţi de pe 4 continente, 15 ţări, 38 de universităţi şi cu un imens bagaj de cunoştinţe şi realizări, finaliştii Galei LSRS 2017 sunt exemple ale potenţialului impresionant al tinerilor români din diaspora - oameni ce pot schimba lumea. Lista completă a finaliştilor este disponibilă aici: http://bit.ly/GalaLSRSfinalisti2017.

EUROPA UNIVERSITAR

Această categorie aduce împreună 6 finalişti - tineri români cu studii de licenţă şi masterat, care impresionează deja prin realizările academice şi profesionale ce au un deja un impact considerabil. Aceştia sunt: Alexandra Bugheanu (Geofizică, University of Leeds, UK) - originară din Aninoasa, Argeş; Eliza Casapopol (Matematică, University of Oxford, UK) - originară din Piteşti; Cristian Chirac (Matematică - Informatică, Imperial College London, UK) - originar din Galaţi; Cristian Ciucă (Inginerie Aeronautică, Imperial College London, UK) - originar din Galaţi; Theodora Torcea (Matematică, University of Glasgow, UK) - originară din Osica de Sus, Olt; Maria Vrabie (Computer Science, Kings College London, UK) - originară din Craiova.

EUROPA POST-UNIVERSITAR

Doctoranzi şi post-doctoranzi cu sute de lucrări academice la activ se reunesc în finala acestei categorii. Mulţi dintre aceştia au adus deja o contribuţie signifiantă cercetării mondiale şi sunt pionieri ai domeniilor lor: Cristina Bleorţu (Filosofie şi Litere, Universidad Oviedo, Spania şi Universitat Zürich, Elveṭia) - originară din Dărmăneşti, Suceava; Maria Bostenaru-Dan (Arhitectură, Accademia di Romania, Italia) - originară din Bucureşti; Adrian Găinar (Inginerie chimică, University of Manchester, UK) - originar din Râşnov, Braşov; Sandor Kruk (Astrofizică, Universiy of Oxford, UK) - originar din Baia Mare; Raluca Matei (Psihologie, Royal Northern College of Music, UK) - originară din Bucureşti; Irina Nicolae (Neurotehnologie, Technische Universitat Berlin, Germania) - originară din Piteşti; Petruţa Tătulescu (Literatură, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, Germania) - originară din Buzău.

AMERICA DE NORD

Ca în fiecare an, universităţile americane de top sunt extrem de bine reprezentate la Gala LSRS. Cei 7 finalişti sunt vârfuri de necontestat ale generaţiei lor şi se remarcă prin diversitatea şi impactul activităţilor lor academice şi extracuriculare: Ildiko Magyari (Economie, Columbia University, SUA) - originară din Joseni, Harghita; Elif Memet (Economie, Matematică şi Istoria Artei, Columbia University, SUA) - originară din Constanţa; Roxana Mihet (Economie, New York University, SUA) - originară din Bucureşti; Florin Morar (Istoria Ştiinţei, Harvard University, SUA) - originar din Cluj-Napoca; Sintia Radu (Jurnalism, Missouri School of Journalism, SUA) - originară din Bucureşti; Oana Raicu (Medicină, University of Chicago, SUA) - originară din Bistriţa-Năsăud; Alexandru Savoiu (Inteligenţă Artificială, Stanford University, SUA) - originar din Bucureşti.

ALTE CONTINENTE

Deşi de multe ori neapreciaţi la adevărata lor valoare, studenţii români de pe alte continente rămân un etalon al excelenţei academice româneşti de pe întreg globul. Centre universitare importante îi primesc cu braţele deschise, făcând ca distanţa fizică dintre România şi alte colţuri ale lumii să nu fie un impediment în dezvoltarea bagajului de cunoştinţe al lumii întregi. Aceştia sunt: Teodora Chihaia (Drept Internaţional, Shaghai JiaoTong University, China) - originară din Iaşi; Violeta Davis (Acupunctură, College of Natural Health, Australia) - originară din Galaţi; Alexandra Florea (Arhitectură, Deakin University, Australia) - originară din Cluj-Napoca.

PREMIUL SPECIAL ÎN ARTE Tinerii români nu excelează doar în ştiinţe, ci şi în arte. Urmând tradiţia culturii româneşti, mulţi tineri aleg să se şcolească şi să-şi lanseze cariera pe marile scene ale lumii. Diversitatea şi originalitatea sunt doar două cuvinte ce îi caracterizează pe: Oana Bivolaru (Fotografie, University of Westminster, UK) - originară din Iaşi; Elena Lază (Design Vestimentar, University of Applied Sciences Berlin, Germania) - originară din Mediaş; Adriana Minu (Sunet şi imagine, Glasgow School of Art, UK) - originară din Bucureşti; Dragoş Horghidan şi Alexandra Petrişor (Chitară clasică, Conservatoire de Strasbourg, Franţa) - originari din Ploieşti şi Constanţa; Daria Tudor (Pian, Universitat de Kunste Berlin, Germania) - originară din Ploieşti.

ERASMUS: Ana-Maria Dogaru (Medicină, Universite „Joseph Fourier” Grenoble, Franţa) - originară din Iaşi; Marius Mitrea (Drept şi Ştiinţe Politice, Universite Lumiere Lyon 2, Franţa) - originar din Bucureşti; Oana Stanciu (Farmacie, Universitat de Valencia, Spania) - originară din Târgovişte; Georgiana Ştefan (Marketing, University of Groningen) - originară din Bucureşti; Codrin Tocuţ (Medicină, Universitat Ludwig-Maximilians Munchen, Germania) - originar din Oradea; Cristina Urzică (Teologie/Educaţie, VIA University Aarhus, Danemarca) - originară din Bucureşti; Diana Vlăjie (Sociologie, VIA University Aarhus, Danemarca) - originară din Bucureşti.

Gala Studenţilor Români din Străinătate 2017 este un eveniment organizat cu sprijinul Kaufland România - partener principal al evenimentului pentru al doilea an consecutiv. De asemenea, anul acesta Genpact se alătură eforturilor Ligii de promovare a tinerilor valoroşi din străinătate. Printre sponsorii evenimentului, fără de care Gala LSRS nu s-ar putea desfăşura, se numără și: EximBank România, CLUB EntRO, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), UBER (partener de mobilitate), British Council şi Compania Transilvăneană de Tipar (QualMedia).

Parteneri educaționali: Institutul Bancar Român, Fundaţia pentru SMURD.