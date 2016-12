„Lua pastile care dau stări de violenţă”

Instanţa l-a audiat, ieri, pe tatăl lui Ridvan Osman, constănţeanul acuzat că şi-a mutilat soţia din gelozie, la prima înfăţişare a procesului în care acesta este judecat pentru tentativă de omor. Bărbatul a declarat că fiul lui nu are o fire violentă şi că habar nu are ce anume l-a determinat să îşi mutileze soţia. El a adăugat că Ridvan Osman lua nişte pastile pentru dureri de cap, al căror nume nu şi l-a amintit, „dar despre care ştie că dau stări de violenţă, după cum a văzut că scrie în prospect”. Următorul termen de judecată va fi pe 4 octombrie. Conform rechizitoriului, pe 24 ianuarie, în jurul orei 09.00, lucrătorii Secţiei 1 Poliţie Constanţa au fost anunţaţi că, pe strada Ion Adam, la numărul 76, din Constanţa, a avut loc o agresiune în urma căreia o femeie a fost transportată în stare gravă la spital. Medicii au stabilit că Nurten Osman avea o ureche şi pleoapele tăiate, precum şi tendoanele de la ambele mâini secţionate. Agresorul Redivan Osman, soţul femeii, a declarat că este gelos şi că o bănuia că are legături extraconjugale. Conform anchetatorilor, cei doi sunt căsătoriţi de 15 ani şi au împreună o fetiţă de 13 ani. Oamenii legii spun că cei doi soţi au fost cu o zi înainte la piaţă, după care au trecut pe la părinţii femeii, ajungând acasă spre seară. Soţii Osman s-au uitat la televizor până în jurul orelor 23.30, iar dimineaţă, bărbatul a început să îi reproşeze soţiei că îl înşală şi, orbit de furie, a luat un cuţit de pe masă şi a înjunghiat-o de mai multe ori. Strigând după ajutor, Nurten Osman a alertat membrii familiei, care au venit şi au găsit-o întinsă pe jos, lângă pat, în dormitor, plină de sânge. Bărbatul a fost găsit într-o altă cameră, cu cuţitul plin de sânge în mână.