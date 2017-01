Luaţi autostopiştii şi băgaţi-i în dubă!

Toate problemele de pe străzile României au fost rezolvate. Maşinile înmatriculate în Bulgaria, cu care te rogi să nu te întâlneşti, au fost scoase în afara legii. Toţi bătuţii în cap care conduc beţi şi/sau fără permis au fost prinşi. Toţi inconştienţii care fac curse în plină zi, trec pe roşu şi omoară oameni pe zebră au fost duşi la închisoare. Astfel, statul se concentrează acum pe probleme mult mai grave, precum autostopiştii… Potrivit unui proiect de lege, cei care fac autostopul ar putea ajunge direct în maşina de poliţie; în plus, şoferii care transportă persoane „la ocazie” riscă amenzi de 1.000 - 5.000 lei. Iniţiatorul proiectului, Ministerul Transporturilor, argumentează că „practicile ilicite afectează activitatea firmelor autorizate, bugetul de stat şi siguranţa circulaţiei”. Legea este cu dedicaţie pentru transportatorii „la negru“, care îşi umplu buzunarele cărând oameni între diverse destinaţii (Bucureşti - Piteşti, Bucureşti - Constanţa, spre exemplu) şi care nu plătesc niciun leu la bugetul de stat. E greu de crezut că un autostopist (în adevăratul sens al cuvântului) ar putea ajunge după gratii. Sunt multe cazuri în care practica este mai mult decât justificată (pană la maşina proprie, lipsă de bani, grabă etc, etc şi etc). Şi, în plus, cum naiba vor decide poliţiştii cine este sau nu autostopist? Dacă cineva stă pe marginea şoselei şi face cu mâna la maşini doar pentru că este bine dispus? Dacă şoferul spune că îi cunoaşte personal pe pasageri? E clar că legea a fost făcută strict pentru transportatorii neautorizaţi, aşa că, dacă vreţi să ajungeţi la mare sau la munte ca-n filmele americane, ieşiţi fără grijă la marginea drumului!