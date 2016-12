Câţiva angajaţi ai site-ului de cultură tustiai.ro au avut parte de un mic incident, duminică seara, cu jandarmii veniţi să împrăştie mulţimea şi să ducă protestatarii la secţie. În timp ce se îndreptau către o ambulanţă pentru a primi îngrijiri medicale, asta după ce fuseseră bătuţi în centrul Capitalei, câţiva reporteri sunt opriţi de jandarmi. \"Treci aici\", îi spun jandarmii băiatului care filmează. \"Ne-au bătut. Noi acum venim de la Unirii. Am filmat. Ne-au agresat\", spune timorat tânărul. \"Voi de unde sunteţi?\", continuă jandarmul pe un ton impunător. \"Noi suntem de la site-ul de cultură tustiai.ro\", îi răspunde reporterul. \"Sunteţi site de cultură? Luaţi site-ul de cultură şi băgaţi-l în dubă\", le transmite jandarmul colegilor. Degeaba au încercat tinerii să explice că nu au nicio vină şi că voiau să ajungă la ambulanţă pentru că un coleg de-al lor are buza spartă. \"Nu contează (unde mergeţi - n.red.). Urcă, mă, sus\", intervine un alt angajat al Jandarmeriei Române. Tinerii se conformează. Urcă în dubă, unde ajung să regrete că nu au aşteptat să vină ambulanţa la ei, ci au mers ei către ea. În interiorul maşinii, băieţii încep să discute cu alte persoane, care se plâng că şi ele au fost luate fără motiv de pe stradă. \"Măcar e cald\", spune la un moment dat unul dintre cei luaţi de jandarmi şi aşteaptă liniştit să vadă ce se întâmplă cu el, discutând din când în când cu tânărul bătut, care se plânge că îl doare buza. După câteva minute, unul dintre jandarmi realizează că se filmează şi îl întreabă pe reporter dacă înregistrează. Acesta se face că nu înţelege, timp în care are timp să oprească înregistrarea.